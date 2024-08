To imię wymyślił Adam Mickiewicz. Noszą je nasze mamy i ciocie. Teraz jest w odwrocie

Coraz więcej dziewczynek w Polsce dostaje imię Iga. To efekt sukcesów Igi Świątek?

Maja, Zofia, Zuzanna, Hanna i Laura - to pięć najpopularniejszych imion dla dziewczynek, nadawanych przez rodziców w 2024 r. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, na miejscu 14. jest imię Iga, kojarzone obecnie przede wszystkim z najlepszą tenisistką na świecie, Igą Świątek. - Ciekawostką jest, że imię Iga staje się coraz popularniejsze i zajmuje 14. miejsce wśród dziewczynek, co może wiązać się z sukcesami polskiej tenisistki Igi Świątek - czytamy w artykule na stronie ministerstwo, które wskazuje imię Iga jako nowy trend wśród dziewczynek. Czyżby Iga "wkradła się" do pierwszej dziesiątku rankingu popularności w roku 2025? A może stanie się tak jeszcze w roku 2024?

- Inspiracji do wyboru imienia dla dziecka może być wiele – możemy nadawać imiona ze względu na tradycję rodzinną, szukać inspiracji wśród ulubionych bohaterów filmów i lektur czy kierować się popularnością danego imienia - czytamy w artykule na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Najpopularniejsze imiona nadawane w pierwszej połowie 2024 roku dziewczynkom i chłopcom znajdziesz w tym materiale Najpopularniejsze imiona. Tak rodzice nazywają swoje dzieci w 2024 roku. Znamy najnowsze dane

Iga Świątek odwiedziła Dom Polski w Paryżu: - Teraz wreszcie mam czas na wakacje. Chce skorzystać z igrzysk i wspierać naszych reprezentantów