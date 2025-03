Koszmar pod Siedlcami! Spłonął autokar przewożący dzieci. Wycieczka jechała do Warszawy

„Jak leży to niech leży”, „spie*****j, uciekaj”. Dramatyczna relacja po wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie

Ostatnie Pokolenie porównało się do "Solidarności". Aktywiści ukarani za blokowanie ulic

Motornicza uratowała życie młodemu człowiekowi. „Jedną nogą był już po drugiej stronie”

Motornicza Joanna Obitka prowadzi warszawskie tramwaje od kilku lat, jednak po raz pierwszy zetknęła się z tak dramatyczną sytuacją. Był czwartek (6 marca), zapadł już zmrok. Ok. godz. 20.30 prowadząc swój tramwaj, zobaczyła na wiadukcie ul. Słowackiego nad trasą S8 młodego mężczyznę. Człowiek był w wyraźnym kryzysie i potrzebował natychmiastowej pomocy. – Przy dojeździe do przystanku na jednym z wiaduktów zobaczyła młodego mężczyznę siedzącego przy barierce - jedną nogą już po drugiej stronie – opisuje zdarzenie rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

– Nie zawahała się ani chwili. Zatrzymała tramwaj, spokojnym krokiem podeszła do chłopaka i w ostatnim momencie chwyciła go za kaptur – napisała na platformie X rzecznik.

Pani Joanna z pomocą jednej z pasażerek przyprowadziła go do tramwaju. Na miejscu pojawili się także inni motorniczowie – Rafał Matulski i Paulina Kasprzyk. Wspólnie zaopiekowali się chłopakiem, aż do przyjazdu służb.

– Joanna mówi, że nie czuje się bohaterką, że każdy postąpiłby tak samo. Dla nas jest BOHATERKĄ. Dziękujemy jej oraz wszystkim naszym pracownikom za wzorową reakcję, czujność i wielkie serce – podsumowuje Urbanowicz.

Bohaterka za sterami tramwaju: Jesteśmy pełni uznania dla naszej motorniczej – Joanny Obitki z zajezdni R4 Żoliborz.Joanna wczoraj wieczorem prowadziła tramwaj linii 6. Przy dojeździe do przystanku na jednym z wiaduktów zobaczyła młodego mężczyznę siedzącego przy barierce –… pic.twitter.com/sTOhOEwyN3— Tramwaje Warszawskie (@TramwajeW) March 7, 2025

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Pamiętaj - jeśli potrzebujesz pilnej pomocy, lub znasz osobę, która jej wymaga - nie czekaj. Zadzwoń pod jeden z poniższych darmowych numerów:

i Autor: materiały prasowe / zapobiegajmysamobojstwom.pl