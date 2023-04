Uwielbiane show powraca. Tym razem z bajkami Disneya! Kiedy pokazy?

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann powracają!

Na tę wiadomość czekaliśmy przez wszystkie ponure, jesienno-zimowe miesiące. Wraz z początkiem maja do Warszawy powracają spektakularne pokazy w Multimedialnym Parku Fontann! Tym razem tematyka spektakli nie będzie nawiązywała do stołecznych legend. „Po historii Bazyliszka, Warsa i Sawy czy Złotej Kaczki, przyszedł czas, by podążyć śladem bohaterów największych produkcji wytwórni Disney Polska, obchodzącej właśnie swoje stulecie” - przekazała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Stołeczna Estrada zdradziła jeszcze więcej szczegółów. „W tym roku w Multimedialnym Parku Fontann świętujemy 100 lat najpiękniejszych opowieści Disneya i zabieramy zwiedzających na wyprawę w rytm najsłynniejsze piosenek z klasycznych animacji i najnowszych kinowych przebojów. Warszawiaków i turystów czeka moc wrażeń i tytułowa magiczna księga, której rozdziały wyznaczą kolejne przystanki w naszej podróży. Wypłyniemy poza rafę z Vaianą, odwiedzimy rodzinę Madrigal w „Naszym magicznym Encanto”, popłyniemy z prądem z bohaterami „Gdzie jest Nemo” i będziemy świadkami błyskotliwej kariery Herkulesa w starożytnej Grecji. Nowy pokaz to zachwycająca animacja, efektowane projekcje laserowe i taniec fontann ilustrujący utwory, które wspólnie śpiewają pokolenia widzów, w tym hity „Kolorowy wiatr” z „Pocahontas”, „Hakuna Matata” z „Króla lwa” i „Mam tę moc” z „Krainy lodu”” – czytamy na stronie Stołecznej Estrady.

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann. Kiedy? W jakich godzinach?

Pokazy inauguracyjne nowego sezonu odbędą się 1-3 maja o godz. 21:30. To doskonały pomysł na spędzenie majówkowych wieczorów nad Wisłą.

Kolejne bajkowe pokazy w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie będą odbywały się w każdy piątek i sobotę do końca lipca o godz. 21:30, w sierpniu o godz. 21:00, a we wrześniu o godz. 20:30.

Wstęp na pokazy jest bezpłatny. Podpowiadamy, że najlepiej oglądać je ze skarby wiślanej!