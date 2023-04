Wielka Cyrkowa Majówka w Julinek Park. Nowy sezon rusza z przytupem

Wielka Cyrkowa Majówka, czyli inauguracja sezonu 2023 w Julinek Park

- Niezwykle cieszymy się na powrót naszych fantastycznych Gości do Julinka! Niemalże przez cały rok różnymi kanałami otrzymywaliśmy zapytania od kiedy park będzie ponownie otwarty. Z radością informujemy, że ten moment zaraz nastąpi! - mówi dyrektor zarządzająca Julinek Park - Marta Klamar.

Sezon 2023 w Julinek Park rozpocznie się z przytupem. Wielka Cyrkowa Majówka potrwa od 29 kwietnia do 7 maja, a atrakcji i w wykonaniu najlepszych artystów w kraju nie zabraknie. Konrad Modzelewski i Maciej Pęd zabiorą widzów w tajemniczy świat iluzji. Grupa Rympau Duo w czasie spektaklu “Ale Rympau!” da się ponieść improwizacji i pozwoli widowni decydować o doborze i przebiegu artystycznych popisów. Z kolei grupa ALE Circus Dance Company za pomocą sztuk cyrkowych stworzą opowieść o rozwoju i losach państwa polskiego od owianych legendą Słowian, aż po dziś dzień.

Cały sezon atrakcji w Julinek Park

Wyjątkowych atrakcji w Julinek Park nie zabraknie przez cały sezon letni. Jak tylko pozwoli na to pogoda, powróci park wodny pod gołym niebem, będący jedynym takim miejscem w okolicy. Póki co, do dyspozycji odwiedzających będą znane i uwielbiane atrakcje gwarantujące jakościową rozrywkę blisko natury. Będą to m.in. największy w regionie park linowy, wesołe miasteczko, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw.

Co więcej, w parku działa wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, a także liczne restauracje i punkty gastronomiczne, które zaspokoją apetyt potrawami kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej. Z kolei w specjalnej strefie grillowej każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla.

- Jestem przekonana, że będzie to kolejny sezon pod znakiem najlepszej rodzinnej zabawy oraz fantastycznych cyrkowych emocji. Widzimy się w Julinku! - zapewnia Marta Klamar.

Tańsze bilety w Julinek Park

Warto też dodać, że na inaugurację nowego sezonu w Julinek Parku przygotowano specjalną promocję - wszystkie bilety będą tańsze o 20 procent! Wejściówki dostępne są zarówno online (www.julinek.com.pl), jak i na terenie parku - w kasie oraz biletomacie.

i Autor: materiały prasowe Wielka Cyrkowa Majówka w Julinek Park. Nowy sezon rusza z przytupem