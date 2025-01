Musisz tyle ważyć, by jeździć tramwajem. Zaskakujące wymagania do pracy

Problem niedoboru motorniczych dotyka największe miasta w Polsce, w tym Warszawę, Kraków i Łódź. Stolica, mimo oferowania konkurencyjnych wynagrodzeń, ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Podobne wyzwania stoją przed MPK w innych miastach, a sytuacja wpływa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W Gdyni we wrześniu 2024 roku z powodu braku kierowców nie wyjechało aż 50 autobusów i trolejbusów.

Tramwaje Warszawskie starają się przyciągnąć nowych pracowników organizując specjalne spotkania rekrutacyjne. Podczas nich kandydaci mogą poznać specyfikę zawodu oraz otrzymać pomoc w procesie aplikacji.

Kandydatów do pracy przyciąga przede wszystkim atrakcyjne wynagrodzenie. Według ostatni danych średnia pensja brutto motorniczych Tramwajów Warszawskich wynosiła prawie 9700 zł brutto, co przekłada się na niemal 7400 zł "na rękę". Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na premie za pracę w nocy, święta i nadgodziny, dofinansowanie urlopu oraz prywatną opiekę medyczną.

Chociaż zdobycie uprawnień na motorniczego nie wymaga wcześniejszego doświadczenia, kandydaci muszą spełnić kilka kluczowych wymagań. Poza ukończeniem 21. roku życia i posiadaniem prawa jazdy (kategorii innej niż AM i T), ważne są także:

Stałe zamieszkanie w Warszawie lub dogodny dojazd do stolicy w godzinach nocnych.

Wzrost w przedziale 160–190 cm.

Waga do 130 kg.

Ostatni punkt związany jest z technicznymi ograniczeniami kabiny motorniczego, co dla wielu osób może wydawać się nietypowym kryterium w rekrutacji.

Co ważne, osoby bez uprawnień mogą je zdobyć dzięki kursowi organizowanemu przez Tramwaje Warszawskie. Najbliższy kurs rozpocznie się w marcu 2025 roku. To kolejna zachęta, by spróbować swoich sił w tym zawodzie. Proces rekrutacyjny jest otwarty przez cały rok, co daje dużą elastyczność dla potencjalnych kandydatów.

Tramwaje w Warszawie jeżdżą 10 km/h! Tory toną w błocie, a remont jest odkładany