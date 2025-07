Na te kierunki studiów dostaniesz się łatwiej niż myślisz. Miejsce gwarantowane!

Spis treści

Rekrutacja na studia 2025. Maturzyści składają papiery

Wyniki matur pojawiły się we wtorek 8 lipca 2025 roku o godzinie 8:30. Tego samego dnia maturzyści mogli odebrać świadectwa, które umożliwiają im złożenie dokumentów na studia. Po wpisaniu wyników do systemów elektronicznych i opłaceniu wniosków przyszli studenci czekają na decyzje uczelni. W drugiej połowie lipca poznamy listy przyjętych, a zaraz po tym wystartuje druga kolejna rekrutacji, dotycząca kierunków, które nie zapełniły limitów miejsc i to właśnie tam najłatwiej będzie się dostać.

Uniwersytet Warszawski rekrutacja na studia. Oto kierunki bez tłumów

W ostatnim czasie portal TVN24 opublikował zestawienie kierunków studiów o najniższej liczbie kandydatów na dwóch czołowych polskich uczelniach – UW i UJ. Jak wynika z danych za ubiegły rok (2023/2024), na Uniwersytecie Warszawskim można było znaleźć kierunki, na które zgłaszało się mniej niż jedna osoba na miejsce. Rekordowo niską liczbę kandydatów zanotowano na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, gdzie na jedno miejsce przypadało 0,4 osoby. Niewielkim zainteresowaniem cieszyły się także:

Filologia bałtycka - 0,8 kandydata na jedno miejsce

Nauczanie języków obcych -1,2

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 1,2

Filologia białoruska z językiem angielskim - 1,4

Filologia rosyjska - 1,6

Pedagogika specjalna - 1,6

Slawistyka - 1,6

Hungarystyka - 1,6

Ukrainistyka z językiem angielskim - 1,6

Historia i kultura Żydów - 1,7

Studia wschodnie - 1,7

Social and Public Policy - 1,7

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej - 1,7

Germanistyka - 1,8.

Jeśli więc marzysz o studiowaniu na Uniwersytecie Warszawskim, lecz wyniki matur nie są zadowalające, być może złóż dokumenty na któryś z wyżej wymienionych kierunków. To duża szansa jeśli chcesz wiązać przyszłość z kierunkami humanistycznymi i językowymi.

Najmniej oblegane kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja. Gdzie szanse są największe?

Uniwersytet Jagielloński, choć bardzo popularny, to także ma kierunki, które nie przyciągają tłumów, mimo solidnego zaplecza naukowego. Najmniej chętnych było na m.in. na chemię zrównoważonego rozwoju (0,98 osoby na miejsce) czy na filologię rosyjską (1,13 osoby na miejsce). Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.

