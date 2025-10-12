Polska znajdzie się pod wpływem arktycznego powietrza z Rosji.

Synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami, pierwszymi opadami śniegu w górach oraz temperaturami spadającymi do zera.

Chłodny front z północy wpłynie na pogodę w całym kraju.

Po kilku dniach złotej, niemal wiosennej aury, Polska znajdzie się w zasięgu arktycznego powietrza spływającego znad Rosji. Meteorolodzy ostrzegają, że to właśnie stamtąd nadciąga chłodny front, który przyniesie gwałtowne ochłodzenie, nocne przymrozki i pierwsze opady śniegu w górach. Najnowsze prognozy IMGW i serwisów meteorologicznych wskazują, że już noc z niedzieli na poniedziałek (z 12 na 13 października) będzie pierwszą naprawdę zimną nocą tej jesieni.

Układ pogodowy nad kontynentem diametralnie się zmieni. Z północno-zachodniej Rosji nadciąga niż, który ściągnie do naszego kraju strumień arktycznego powietrza. Z kolei rozległy wyż z centrum nad Wyspami Brytyjskimi zacznie blokować dopływ cieplejszych mas powietrza z zachodu. Polska znajdzie się dokładnie pomiędzy tymi dwoma układami, w strefie napływu chłodu.

Synoptycy nie mają złudzeń. Najbliższy tydzień przyniesie wyraźny powiew zimy. Według prognoz serwisu twojapogoda.pl, termometry nocami pokażą od 3 do 5 stopni Celsjusza, a miejscami w okolice zera. Przy gruncie mogą wystąpić przymrozki niemal w całym kraju. Wschodnie województwa odczują to najszybciej. W kolejnych dniach zimne masy obejmą także centrum i północ Polski.

Ochłodzenie w Polsce. Co nas czeka w najbliższych dniach?

W dzień nie będzie znacznie lepiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 15 stopni, w rejonach podgórskich zaledwie 8–9. Gdy wiatr przybierze na sile, a niebo zasnują chmury, odczucie chłodu stanie się jeszcze bardziej dokuczliwe. Meteorolodzy przewidują, że na większe i dłuższe rozpogodzenia nie ma co liczyć.

IMGW ostrzega, że nad Polskę dotrze chłodny front atmosferyczny, który będzie przesuwał się z północy ku centrum kraju. Wraz z nim pojawią się opady deszczu, a w wyższych partiach gór deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach pokrywa białego puchu może sięgnąć nawet 7 centymetrów. W Sudetach natomiast wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 12 na 13 października) południowa połowa kraju pozostanie jeszcze pod wpływem chmur, lecz od północy szybko zacznie się przejaśniać. Na północy i wschodzie lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna spadnie do 3–7 stopni, a przy gruncie miejscami poniżej zera.

Szczegółowa prognoza na poniedziałek

W poniedziałek (13 października) Polska w pełni odczuje skutki tego arktycznego napływu. Dzień zapowiada się chłodno, z umiarkowanym zachmurzeniem i lokalnymi przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na północnym wschodzie. Maksymalnie termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na wschodzie do 14 na zachodzie. W górach miejscami jeszcze zimniej, około 8 stopni. Wiatr północno-zachodni i zachodni miejscami może być porywisty, potęgując nieprzyjemne uczucie chłodu.

W Warszawie również zapanuje jesienny chłód. Niedziela przyniesie duże zachmurzenie i możliwe słabe opady mżawki, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie już znacznie zimniejsza.

Synoptycy podkreślają, że to dopiero początek chłodniejszego okresu. Po ciepłym początku października nadejdzie wyraźna zmiana, prawdziwy powiew jesieni z arktycznym akcentem. Z północy, znad Rosji, nadciąga zimne powietrze, które nie tylko przyniesie przymrozki i opady, ale też przypomni, że zima jest już bliżej, niż wielu mogło się spodziewać.

Źródło: twojapogoda.pl

