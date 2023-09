Napad na jubilera w Otwocku. Złodzieje schwytani, kosztowności już nie zobaczą

Otwock. Rozbój w sklepie z biżuterią

Na terenie Otwocka 18 września doszło do rozboju z niebezpiecznym narzędziem. - Trzy zamaskowane osoby w rękawiczkach wbiegły do sklepu z biżuterią, gdzie sterroryzowali sprzedawcę przy użyciu gazu pieprzowego, młotka oraz przedmiotu przypominającego broń. Następnie, rozbijając młotkiem szklane gabloty, ukradli biżuterię różnego typu na kwotę 260 000 zł. Alarm spłoszył sprawców, wybiegli ze sklepu, wsiedli do auta, w którym czekał na nich kierowca i odjechali. Na szczęście nikt nie ucierpiał - przekazał sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Złodzieje w rękach policji

Na miejscu wszystko zostało dokładnie sprawdzone, a wszelkie pozostawione przez sprawców ślady zabezpieczone przez śledczych oraz technika kryminalistyki. Funkcjonariusze poszukiwali świadków zdarzenia i zabezpieczyli monitoring. W tym samym czasie załogi patrolowe oraz ruchu drogowego sprawdzały okolice, by ustalić możliwą drogę ucieczki. Po kilkunastu godzinach na terenie leśnym w Otwocku policja odnalazła porzucony pojazd sprawców. Na miejscu zaczął pracować technik oraz policyjny pies tropiący.

Kryminalni wykorzystali najnowsze metody pracy operacyjnej, a wszystkie dowody wnikliwie analizowali. Funkcjonariusze, pracując przez ponad 24 godziny ustalili, że poszukiwani znajdowali się w Rembertowie. Po tej informacji udali się pod odpowiedni adres i zatrzymali całą czwórkę - 28-latka oraz troje nastolatków wieku 15 i 16 lat. Wszyscy są obywatelami Rumunii.

Co grozi sprawcom?

Najstarszy zatrzymany usłyszał zarzut rozboju z niebezpiecznym narzędziem. Mężczyzna do wszystkiego się przyznał i złożył obszerne wyjaśnienia, które zgadzają się z zebranymi przez śledczych materiałami. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zawnioskowała do Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

- Nieletni odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Prokuratura Rejonowa w Otwocku mając na uwadze zebrany materiał oraz zachowanie nieletnich postanowiła potraktować ich jak dorosłych. Zawnioskowała do Sądu Rodzinnego w Otwocku o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosku, nieletni zostali umieszczeni schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy - poinformował sierż. szt. Patryk Domarecki.

Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku. Wszystkie działania policji były wcześniej konsultowane z prokuratorem prowadzącym śledztwo. Całej czwórce grozi do 12 lat pozbawienia wolności.