i Autor: Wychwaninastadionie/FACEBOOK, Tadeusz Mróz Krzysztof zginął, gdy wracał z meczu. Kibica Legii pożegnał cały stadion

Piękny gest kibiców

Mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu po meczu Legii Warszawa z spadł z Mostu Łazienkowskiego, to wierny kibic warszawskiej drużyny Krzysztof R. ps. Krzyźwa z Pragi-Południe. - Był na prawie każdym meczu Legii Warszawa, czy to wyjazdowym, czy wtedy, gdy grali u siebie” - mówią "Super Expressowi" znajomi tragicznie zmarłego kibica. W niedzielę pożegnał go cały stadion.