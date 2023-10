Nie wróciła ze szkoły do domu! Poszukiwania 13-latki trwały całą noc

Warszawa. Ruszają prace nad odnogą trwamaju do Wilanowa. Nitka na Stegny ma powstać w rok

Nowy Dwór Mazowiecki. 13-latka wróciła do domu. Szukali jej przez całą noc!

Nowodworska komenda policji w nocy z poniedziałku na wtorek (2/3 października) otrzymała zawiadomienie o zaginięciu nastolatki z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przestraszona matka nieobecnością córki niezwłocznie zwróciła się o pomoc do policjantów. Służby ustaliły, że dziewczyna rano wyszła do szkoły, lecz później nie wróciła do domu. Nie było z nią żadnego kontaktu.

W całej jednostce ogłoszono alarm i bezzwłoczne rozpoczęto poszukiwania. Sprawa była priorytetowa, ponieważ zdrowie 13-latki mogło być zagrożone. Policjanci pracowali przez całą noc.

Funkcjonariusze otrzymali wiadomość, że zaginiona nastolatka może przebywać w rejonie dworca PKP Chotomów na terenie powiatu legionowskiego. Ruszyli na miejsce, gdzie dostrzegli poszukiwaną dziewczynę. Na miejsce od razu wezwano służby medyczne. 13-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

– Natychmiastowo podjęte działania, zaangażowanie w pracę policyjnych patroli oraz współpraca i właściwa koordynacja służb - to wszystko przyczyniło się do odnalezienia nastolatki i natychmiastowego udzielenia jej niezbędnej pomocy medycznej – poinformowała w komunikacie podkom. Joanna Wielocha.