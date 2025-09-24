Do dramatu doszło około godziny 13:30, w rejonie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie. Starsza kobieta, emerytowana nauczycielka matematyki, przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, gdy została potrącona przez samochód osobowy. Pojazdem kierował około 20-letni mężczyzna. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, życia poszkodowanej nie udało się uratować. Zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejsce natychmiast skierowano policję, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Funkcjonariusze, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, prowadzili szczegółowe czynności wyjaśniające. Droga w rejonie szkoły była przez kilka godzin całkowicie zablokowana.

Według wstępnych ustaleń młody kierowca audi nie zachował należytej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że nie znajdował się pod wpływem alkoholu.

Śmierć emerytowanej nauczycielki, Elżbiety Z. († 80 l.), poruszyła lokalną społeczność. Była znaną i szanowaną osobą, która przez lata uczyła matematyki kolejne pokolenia uczniów. − Znana z pogodnego usposobienia, niezwykle życzliwa, niesamowicie rozmowna. Wychowała pokolenia absolwentów liceum ogólnokształcącego w naszym mieście. Od 20 lat na emeryturze wiodła spokojne życie, którego nić przerwała zbyt duża ilość kilometrów na liczniku − czytamy w mediach społecznościowych.

− Będę wspominał drogą panią profesor jako osobę bardzo życzliwą, wymagającą i sprawiedliwą. A przy tym miała do nas tyle cierpliwości. Niech odpoczywa w pokoju! − napisała kolejna osoba.

− Matematyka to był tylko dodatek, nauczyła nas wiele więcej − dodała inna internautka.

Prokuratura oraz policja będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia. Niewykluczone, że wyniki śledztwa przyspieszą decyzje dotyczące wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń na feralnym odcinku drogi.

Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.