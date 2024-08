Nieoczekiwany finał sprawy postrzelenia uczniów podczas lekcji. Zatrzymali cztery osoby

i Autor: pixabay.com

NIE USTALILI SPRAWCY

Nieoczekiwany finał sprawy postrzelenia dwóch uczniów podczas lekcji. Policjanci zatrzymali cztery osoby

Na boisku jednej ze szkół średnich we wrześniu ubiegłego roku w Ciechanowie doszło do ostrzelania uczniów. W pewnym momencie nastolatkowie usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwoje z nich zostało zranionych, jednak nie wymagali pomocy medycznej. Funkcjonariusze zatrzymali w sprawie cztery osoby w wieku od 25 do 32 lat. Żadna z nich nie przyznała się do zarzutów.