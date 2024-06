CO SIĘ STAŁO?

Ceny paliw ponownie idą w górę. Kierowcy załamani

Kierowcy w ostatnim czasie mogli zauważyć, że ceny paliw malały, co cieszyło wielu. Niestety nie mamy dobrych wieści, bowiem - jak wiadomo - to co piękne szybko się kończy i obniżki na stacjach benzynowych także będą już przeszłością.

Według najnowszego notowania cen paliw z 19 czerwca 2024 roku kierowcy płacili za benzynę Pb95 i olej napędowy średnio 6,39 zł/l, za litr benzyny Pb98 około 7,14 zł, a za autogaz LPG zaledwie 2,67 zł/l. Takie wartości jednak nie będą już widoczne na stacjach, bowiem przewiduje się podwyżki. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wyższe ceny paliw zaskoczą kierowców. Od 24 czerwca możliwe podwyżki

Analitycy portalu e-petrol przewidują, iż od 24 czerwca 2024 roku na stacjach benzynowych mogą zmienić się ceny paliw. Kierowcy będą musieli zapłacić więcej - o jakich jednak podwyżkach konkretnie mowa? Oto zapowiadane prognozy:

Benzyna Pb95 - od 6,36 do 6,47 zł za litr,

Benzyna Pb98 - od 7,11 do 7,22 zł za litr,

Olej napędowy ON - od 6,38 do 6,49 zł za litr,

Autogaz LPG - 2,62 do 2,70 zł za litr.

Benzyny i olej napędowy w hurcie drożeją w rafineriach nieprzerwanie od pierwszego tygodnia czerwca i zapewne w najbliższych dniach przełoży się to na koszty tankowania. Kierowcom pozostaje zatem wypatrywanie wakacyjnych promocji, a te już zaczynają się pojawiać - stwierdzili analitycy portalu e-petrol.

Warto więc przed wyjazdem rozejrzeć się po okolicznych stacjach paliw, bowiem wartości mogą różnić się diametralnie w zależności od miejscowości.