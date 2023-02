Gdzie zatankujemy najtaniej? Ile kosztuje paliwo na Orlenie za granicą?

Ile paliwa możemy zatankować za równowartość 100 zł? Reporterzy „Super Expressu” postanowili sprawdzić, jak wyglądają ceny na stacjach paliw Orlenu w Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie i w Polsce, a konkretniej w Warszawie. Eksperyment wykonaliśmy na początku lutego. Dziennikarze wyjeżdżający za granicę wymienili polskie złotówki na euro i czeskie korony, zgodnie z kursem obowiązującym w danym dniu podawanym przez Narodowy Bank Polski. Ile litrów paliwa udało nam się zatankować? W którym kraju jest najtaniej? Zobaczcie wideo poniżej:

Ile paliwa zatankujemy za 100 zł na Orlenie? Nasz test

W Warszawie na jednej ze stacji paliw Orlenu na Pradze-Południe cena diesla wynosiła 7,79 zł. Za 100 zł udało się więc zatankować 12,83 l. Benzyna 95 kosztowała natomiast 6,75 zł za litr. Za wspomnianą kwotę do baku mogliśmy zatem wlać aż 14,81 litra popularnej "95". A jak sytuacja wyglądała u naszych sąsiadów, gdzie Orlen również posiada swoje stacje?

Pojechaliśmy do naszych południowych sąsiadów i tu pierwsze zaskoczenie. W słowackich Ľuboticach koło Preszowa za litr diesla zapłaciliśmy mniej niż w Warszawie. Paliwo kosztowało dokładnie 1,624 euro, a więc 7,64 zł według oficjalnego kursu NBP. To o 15 groszy mniej niż w polskiej stolicy. Za 100 zł można było wlać do baku nieco ponad 13 litrów paliwa. Cena "95" była jednak zdecydowanie wyższa - 7,51 zł za litr. Za 100 zł w baku mogło się znaleźć zatem 13,31 l.

W czeskim Děčínie za litr diesla trzeba było zapłacić 36,90 koron czeskich, czyli 7,29 zł zakładając, że jedna korona to 20 groszy. Za 100 zł weszło do baku więc 13,71 l. W tym samym przeliczniku za litr benzyny w Czechach trzeba zapłacić aż 7,40 zł. Za 100 zł wlejemy więc 13,51 l.

Zdecydowanie droższego diesla zatankujemy w stolicy Litwy. Litr oleju napędowego w Wilnie kosztował 7,81 zł. Zatem za 100 zł do baku wejdzie nam 12,80 l. Pozytywnie zaskakuje natomiast cena benzyny - spośród wszystkich zagranicznych stacji, na Orlenie w Wilnie, było najtaniej - 6,96 zł, a więc 14,37 l "95" za 100 zł.

Zdecydowanie najdrożej było w niemieckim Hamburgu. Cena litra diesla i benzyny była dokładnie taka sama. Za litr paliwa trzeba było zapłacić aż 8,23 zł (1,749 euro). To oznacza, że za równowartość 100 zł zatankujemy ledwie 12,15 l paliwa.

Gdzie paliwo jest najtańsze? Wyniki testu są zaskakujące

Mimo ogólnej sytuacji na rynku paliw, ceny na stacjach w Polsce spadły - w ostatnich dniach cenę diesla obniżono na stacjach Orlen o 20 gr. Jeśli jeździmy samochodem zasilanym benzyną, zdecydowania najwięcej paliwa zatankujemy w Polsce. Za 100 zł do baku wlejemy aż 14,81 litrów paliwa. To o ponad 2,5 litra więcej niż w Niemczech. Ceny diesla najniższe okazały się w Czechach - za 100 zł wlejemy 13,55 litra oleju napędowego. Najdroższe znów okazały się Niemcy.