LOTNISKO CHOPINA

Nieprzemyślany żart skomplikował mu życie. Na przeprosiny było już za późno

To miał być wymarzony wakacyjny wyjazd do Maroko. Ten jednak nie doszedł do skutku. Podróż do Wadżdy 48-letniemu Polakowi skomplikował nieprzemyślany żart o dynamicie w bagażu. Mężczyzna nie został wpuszczony na pokład samolotu. Został ukarany mandatem karnym, a także wycofano go z rejsu i odprawy paszportowej.