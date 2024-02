Nieprzytomna, naga kobieta znaleziona w centrum Warszawy. Ustalenia są wstrząsające

"Około 20-letnia kobieta została znaleziona naga, bez funkcji życiowych na schodach w jednym z budynków przy ul. Żurawiej" – informowała w niedzielę, 25 lutego warszawska policja. W klatce jednej z kamienic rozegrały się sceny niczym z najkrwawszych koszmarów. Wstępne ustalenia są wstrząsające. Mężczyzna miał przyłożyć nieznajomej dziewczynie nóż do gardła i wciągnąć w bramę. Po horrorze, który przeżyła 20-latka, sprawca poszedł do sklepu na zakupy, porozrzucał osobiste rzeczy swojej ofiary, wsiadł do tramwaju i odjechał z miejsca zdarzenia.

Kilka godzin później został zatrzymany w mieszkaniu przy ul. Rakowieckiej.

„Dziewczyna była duszona” – donoszą świadkowie. Głos zabrała policja

Z relacji świadków wynika, że dziewczyna, którą znaleziono, miała na sobie również ślady duszenia. Policja jednak nie potwierdzała tych doniesień. − To, co mogę potwierdzić, to obecność policjantów w Śródmieściu, którzy wykonują na miejscu czynności. Na chwilę obecną to wszystkie informacje, jakie mogę przekazać − powiedziała nam jeszcze tego samego dnia Gabriela Putyra z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Od niedzielnego poranku na ulicy Żurawiej, Poznańskiej, Hożej, Marszałkowskiej, Kruczej oraz Wspólnej trwały policyjne czynności. Śledczy znaleźli w okolicy but, okulary, rozrzucone karty i szklankę. Chodniki w tym rejonie były poodgradzane policyjnymi taśmami.

Pomimo szybkiej akcji, sprawca uciekł. Jego poszukiwania trwały kilka godzin. Został zatrzymany w mieszkaniu przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie. − Podejrzany został zatrzymany. Przeprowadzane są z nim czynności − potwierdził Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji. Według naszych nieoficjalnych wiadomości to 29-letni mężczyzna, który był wielkim fanem historii o seryjnych mordercach – takie książki znaleziono w jego mieszkaniu.

Poszkodowana 20-latka trafiła do jednego z warszawskich szpitali. Jej stan jest określany jako ciężki.