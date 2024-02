Akcja policji w centrum Warszawy. Kobieta bez ubrań na klatce schodowej. "Bez funkcji życiowych"

Poszliśmy do Biedronki i do Lidla w Warszawie. Klienci zwracają uwagę na jeden szczegół. Aż osłupieli!

Warszawa, Śródmieście. Kobieta bez ubrań na klatce schodowej

Około 20-letnia kobieta została znaleziona naga i bez funkcji życiowych na schodach w jednym z budynków w rejonie ul. Żurawiej w Śródmieściu. Z relacji świadków, z którymi rozmawiał nasz reporter, wynika, że kobieta miała ślady duszenia. Policja nie potwierdza jednak tych doniesień. - To, co mogę potwierdzić, to obecność policjantów w Śródmieściu, którzy wykonują na miejscu czynności. Na chwilę obecną to wszystkie informacje, jakie mogę przekazać - powiedziała nam Gabriela Putyra z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Od rana na Żurawiej, Poznańskiej, Hożej, Marszałkowskiej, Kruczej oraz Wspólnej trwają policyjne czynności. Śledczy znaleźli w okolicy m.in. but, okulary, rozrzucone karty i szklankę. Chodniki w tym rejonie poodgradzane są policyjnymi taśmami.

Nieoficjalne źródła podają, że do sprawy poszukiwany jest mężczyzna. W akcji uczestniczą psy tropiące.

