Gdzie i kiedy najlepiej oglądać Perseidy w Warszawie?

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerami z lokalnych klubów astronomicznych zaprasza wszystkich miłośników astronomii na wspólne obserwacje Perseidów. Piknik rozpocznie się o godzinie 21 i potrwa do północy. O 21:15 zaplanowano krótkie wprowadzenie popularnonaukowe, które przybliży uczestnikom wiedzę na temat tego niezwykłego zjawiska. Przez cały wieczór edukatorzy będą pomagać odnaleźć radiant Perseidów w konstelacji Perseusza oraz wyjaśniać zjawisko „spadających gwiazd”.

Na miejscu dostępne będą liczne atrakcje, m.in.:

kilkanaście teleskopów do obserwacji Księżyca, planet i jasnych gwiazd,

stanowisko z okazami meteorytów,

namiot warsztatowy, gdzie dzieci będą mogły własnoręcznie zbudować proste mapy nieba,

strefa food trucków z napojami i przekąskami,

nastrojowa muzyka w scenerii unoszącej się nad Wisłą.

O 22:30 i 23:15 zaplanowano krótkie koncerty akustyczne, które umilą czas spędzony pod gwiazdami. Organizatorzy proszą o nieużywanie latarek z jasnym światłem ani lamp błyskowych, aby nie zakłócać obserwacji. Sugerowany kierunek patrzenia to północny wschód, gdzie po godzinie 23 radiant wzniesie się wyżej nad horyzont.

Perseidy 2024. Kulminacja roju meteorów już 12 sierpnia!

Według astronomów tegoroczne maksimum Perseidów przypada właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Spodziewany jest równy, kilkudziesięciometrowy strumień meteorów na godzinę. To idealny moment, by zobaczyć to niezwykłe zjawisko na własne oczy.

Jak dojechać na piknik w Centrum Nauki Kopernik?

Najwygodniej dojechać metrem – stacja „Centrum Nauki Kopernik” (linia M2) znajduje się tuż obok. Tramwaje i autobusy zatrzymują się na pobliskim moście Świętokrzyskim oraz na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, dlatego rekomendowany jest transport publiczny lub rower.

Czym są Perseidy i dlaczego warto je obserwować?

Perseidy powstają, gdy Ziemia przecina strumień drobnych okruchów pozostawionych przez kometę 109P/Swift-Tuttle. Po wejściu w atmosferę cząstki spalają się, tworząc jasne, szybkobieżne smugi. Niektóre z nich zostawiają krótkotrwały ślad lub rozbłysk zwany bolidem. Zjawisko najlepiej podziwiać gołym okiem, choć lornetki i teleskopy mogą być przydatne do obserwacji innych obiektów na niebie.

