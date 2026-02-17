Nocny paraliż na drogach? IMGW bije na alarm i ostrzega kierowców

Ostrzeżenia IMGW - gdzie będzie niebezpiecznie? (17/18.02.2026)

Już we wtorek, 17 lutego sytuacja w południowej i południowo-zachodniej Polsce może stać się naprawdę groźna. Synoptycy nie mają dobrych wieści dla zmotoryzowanych, bo od godziny 20:00 do 6:00 rano w środę obowiązywać będą alerty 1. stopnia przed oblodzeniami. Mokra nawierzchnia po opadach deszczu ze śniegiem może zamienić się w śmiertelną pułapkę, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Gdzie będzie najgorzej? Niebezpieczeństwo dotyczy części lub całości województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

To jednak nie koniec pogodowych turbulencji. W niektórych regionach zima zaatakuje ze zdwojoną siłą pod postacią intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia na noc i poranek wydano dla powiatów: lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego oraz Bielska-Białej.

Pogoda nie odpuszcza. Czy w środę będzie bezpieczniej? (18.02.2026)

Czy mieszkańcy mogą liczyć na chwilę wytchnienia w środę, 18 lutego? Niestety, prognozy IMGW nie pozostawiają złudzeń. Niebo będzie szczelnie przykryte chmurami, a miejscami posypie się śnieg lub deszcz ze śniegiem, zwłaszcza na południowym zachodzie. Słupki rtęci pokażą od -5°C na północnym wschodzie, przez zero w centrum, aż do 2°C na południu. Eksperci przewidują, że groźne oblodzenia powrócą i znów utrudnią życie kierowcom w województwach (całości lub części): dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Mieszkańcy południowej części woj. śląskiego muszą przygotować się też na kolejne śnieżyce.

Aura potrafi być nieprzewidywalna i zmieniać się z minuty na minutę. Warto trzymać rękę na pulsie i na bieżąco śledzić najnowsze komunikaty IMGW, by nie dać się zaskoczyć trudnym warunkom.

16

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie