i Autor: marcin wziontek/ super express Będzie nocna prohibicja? Zdania warszawiaków są podzielone

PREZYDENT ZADECYDOWAŁ

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Rafał Trzaskowski podjął ostateczną decyzję. Nowe przepisy już wkrótce?

Warszawa przygotowuje się do wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Po przeprowadzeniu dwumiesięcznych konsultacji społecznych, w których większość mieszkańców opowiedziała się za wprowadzeniem ograniczeń, prezydent Rafał Trzaskowski zlecił przygotowanie projektu uchwały. Nowe przepisy, które mogą wejść w życie już wkrótce, obejmą całą stolicę i będą obowiązywać w godzinach od 23 do 6. − Ostateczna decyzja należy jednak do rady − mówi nam Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza.