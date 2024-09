Nowa atrakcja na mapie Warszawy. To prawdopodobnie najsłodsze miejsce w mieście!

Co robić w Warszawie? Nowa miejscówka zachwyca turystów i mieszkańców

Warszawa jako stolica naszego kraju może pochwalić się wieloma atrakcjami, których nie sposób odwiedzić w ciągu jednego weekendu, lecz mimo to ich lista stale się powiększa. W ostatnim czasie na mapie miasta powstało kolejne ciekawe miejsce, które wśród wielu osób zyskało już miano najsłodszego w całej miejscowości!

Okazuje się, że na alei Wedla 5 dokładnie 4 września 2024 roku oficjalnie powitano pierwszych gości w Muzeum Fabryka Czekolady E. Wedel. Obiekt powstał w miejscu magazynu należącego do znajdującej się na warszawskim Kamionku fabryki czekolady i zachwyca kolejnych odwiedzających. Co czeka na nas w środku? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Muzeum Wedla w Warszawie. Jakie atrakcje czekają na miejscu?

Osoby, które uwielbiają czekoladę, będą mogły teraz poznać tajniki jej powstawania w nowo otwartym muzeum w stolicy. Na początku odwiedzających wita m.in. multimedialna wystawa, a w dalszej części obiektu goście obserwują produkcję słodkiego przysmaku na liniach produkcyjnych, bowiem kilka z nich celowo przeniesiono z fabryki do muzeum. To jednak nie koniec! Po zwiedzaniu można również skosztować czekolady w pijalni i podziwiać krajobraz Warszawy z tarasów. By wejść do środka, należy zakupić bilet, a jego ceny kształtują się następująco:

Bilet normalny - 70 zł

Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny - 56 zł

Bilet ulgowy (studenci, uczniowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami) - 55 zł.