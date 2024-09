Popularna atrakcja Warszawy zamyka się po 14 latach. Czas na wizytę już minął!

Turyści nie odwiedzą już tego miejsca. Ogłoszono oficjalnie zamknięcie

Wybierając się do Warszawy, turyści najczęściej kierują się m.in. do Pałacu Kultury i Nauki, Zamku Królewskiego czy do różnego rodzajów muzeów. Popularnością cieszą się też miejsca edukacyjne, w tym np. Centrum Nauki Kopernik. Niestety okazuje się, że atrakcja została zamknięta z dniem 2 września 2024 roku i ostanie wejście do środka możliwe było 1 września. Osoby, które więc planowały odwiedzenie centrum na przestrzeni ostatnich tygodni, będą musiały zmienić plany. Na szczęście jest to tylko tymczasowe zawieszenie działalności ze względu na remont.

We wrześniu i październiku jesteśmy zamknięci z powodu remontu klimatyzacji i wentylacji. Wystawy otworzymy ponownie w listopadzie, a Planetarium w nowym roku - czytamy na stronie kopernik.org.pl.

Co ciekawe, Centrum Nauki Kopernik na czas remontu zaplanowało mnóstwo atrakcji! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Centrum Nauki Kopernik w remoncie. Jakie atrakcje czekają na gości podczas zamknięcia?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie centrum, okazuje się, że choć na miejscu będzie trwał remont, pracownicy i tak zapewnią swoim gościom mnóstwo atrakcji poza obiektem!

Zaplanowaliśmy trasę po Warszawie i okolicach. Zajęcia dla szkół udało nam się przenieść do budynku obok Kopernika – Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK). Ze względu na niecodzienne okoliczności, będą one bezpłatne - czytamy na stronie kopernik.org.pl.

Dodatkowo na przełomie września i października pracownicy centrum mają w planach pojawić się z różnymi aktywnościami w każdej z warszawskich dzielnic. Teraz więc zainteresowani muszą śledzić social media centrum, by być na bieżąco i wiedzieć, kiedy dokładnie odbędą się eventy.