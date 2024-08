Darmowe atrakcje dla seniorów w Warszawie. Te miejsca warto odwiedzić!

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Współczesne czasy inflacji oraz szeroko rozumianych wzrostów cen nie są niczym dobrym dla naszych portfeli, które niekiedy z dniem wypłaty pustoszeją niemalże w całości. Owy problem najczęściej dotyka emerytów, bowiem to oni od lat są grupą społeczną, która niestety ma problemy finansowe. Bardzo często wysokość emerytury nie jest adekwatna do cen w sklepach. Nic więc dziwnego, że seniorzy nie wychodzą z domów i nie korzystają z lokalnych atrakcji np. w mieście Warszawa. Wiadomo jednak, że opuszczenie czterech ścian i zmiana otoczenia może świetnie wpłynąć na zdrowie, właśnie dlatego warto poszukać darmowych atrakcji, a takich w stolicy nie brakuje!

W ostatnim czasie pisaliśmy o Królewskim Pikniku, który odbędzie się w Ogrodach Zamku Królewskiego już 31 sierpnia. Na gości czeka mnóstwo atrakcji zupełnie za darmo. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Królewska atrakcja w Warszawie dla mieszkańców. Ostatni weekend wakacji będzie pełen emocji!

Również 31 sierpnia odbędzie się darmowy II Festiwal Kultury Mazowsza, który z pewnością przypadnie do gustu wielu emerytom. Za darmo można także posłuchać muzyki podczas niedzielnych koncertów Chopinowskich, które odbywają się od maja do września. Najlepsi pianiści świata umilą niedzielne popołudnie, to pewne!

Osoby aktywne z pewnością odnajdą się podczas darmowych zajęć sportowych, a w takich można wziąć udział już od 7 września do 14 grudnia na ulicy Konwiktorskiej 5/7, LO Andersa. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tanie atrakcje w Warszawie dla seniorów

Jak wiadomo, nie wszystko może być za darmo, lecz okazuje się, że mimo to seniorzy w wielu miejscach w stolicy mogą liczyć na zniżki. Między innymi barokowo-klasycystyczny Zamek Królewski emeryci i renciści powyżej 65. roku życia mogą zwiedzić taniej, bowiem za 45 zł.

Nieopodal zamku znajduje się także Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, w którym nietrudno o powrót do dzieciństwa. Wejście do obiektu to koszt zaledwie 30 zł dla osób od 60 roku życia. Zniżki oferują również niektóre warszawskie kina, np. kino Muranów, w którym w każdą środę osoba powyżej 60. roku życia kupi bilet za 16 zł.

