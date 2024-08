31 sierpnia uczcimy 40. rocznicę udostępnienia Zamku publiczności po jego odbudowie. Ten dzień przypomina nam o determinacji i ofiarności naszego społeczeństwa, które po zniszczeniach wojennych, dzięki wielkiemu zaangażowaniu przywróciło Zamek Królewski do dawnej świetności. Wspólne świętowanie w Ogrodach Królewskich to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć, jak ogromne znaczenie miała odbudowa Zamku dla całego społeczeństwa – jako symbolu wspólnoty i dążenia do zachowania naszegodziedzictwa narodowego – mówił prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.