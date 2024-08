Z uwagi na rosnący ruch na naszym lotnisku zdarza się, że czas oczekiwania na dojście do kontroli bezpieczeństwa jest wydłużony. Zdajemy sobie sprawę, że dla osób starszych może być to sporą niedogodnością i trudem. Dlatego, by poprawić ich komfort, zdecydowaliśmy się bezpłatnie udostępnić usługę Fast Track osobom powyżej 70 roku życia. Mamy nadzieję, że dzięki temu dla seniorów przejście przez nasze lotnisko stanie się łatwiejsze i bezproblemowe - mówił Adam Sanocki, członek zarządu PPL, cytuje portal next.gazeta.pl.