Na Lotnisku Chopina w Warszawie wyrobisz paszport tymczasowy!

Do otwartego w czwartek (20 kwietnia) punktu MSWiA na Lotnisku Chopina w Warszawie po szybki paszport tymczasowy będzie mógł zgłosić się obywatel, który mimo zaplanowanego wyjazdu nie ma ważnego dokumentu podróży. Potrzebny będzie mu dokument potwierdzający tożsamość, jeśli taki posiada, a także ważny bilet lotniczy. W przypadku dzieci potrzebna będzie również zgoda obojga rodziców.

"Są sytuacje, w których obywatele nie mogą przekroczyć granicy, nie mogą wyjechać za granicę z powodu utraty ważności paszportu lub utraty samego paszportu wynikającej z zagubienia, z kradzieży. W takich sytuacjach obywatel błyskawicznie, właśnie w tym punkcie, będzie mógł rozwiązać swoje problemy" - podkreślił minister Kamiński na konferencji, podczas której ogłosił uruchomienie punktu.

Szef MSWiA wyjaśnił, że punkt jest podłączony pod wszystkie systemy, które umożliwiają wystawienie paszportu tymczasowego, a na miejscu będzie można zrobić sobie właściwe zdjęcie. "Procedura będzie trwała ok. 15 minut" - dodał Kamiński.

Podkreślił też, że to usługa niekomercyjna. Za wyrobienie takiego paszportu w punkcie płacić się będzie 30 zł kartą. "Wierzę, że ten punkt będzie ostatnią deską ratunku, żeby nie zmieniać, nie burzyć swoich planów urlopowych" - powiedział Kamiński.

Zapytany, czy takie punkty zostaną otwarte na innych lotniskach w Polsce, minister potwierdził, że możliwe, ale będzie to zależało od tego, na ile realne będą potrzeby.

✔Utraciłeś lub zapomniałeś zabrać ze sobą paszportu lub dowodu osobistego?✔Złożyłeś wniosek, ale jeszcze go nie odebrałeś?✔Paszport stracił ważność?ℹ Od dziś możesz wyrobić paszport tymczasowy w punkcie wyrabiania paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina w Warszawie ✈ pic.twitter.com/dZ7zqxMoCE— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) April 20, 2023

Uwaga! Paszport wyrobiony na lotnisku będzie ważny tylko przez rok!

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki wyjaśnił, że pomysł na otwarcie takiego punktu to efekt spływających do MSWiA i wojewodów próśb o przyspieszenie wydawania dokumentów paszportowych. Jak podał, tylko w ubiegłym roku do wojewodów wpłynęło 70 tysięcy takich wniosków. "Myślę, że drugie tyle odbieramy w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA" - zaznaczył.

"W tym wypadku, kiedy ktoś złoży wniosek, a nie zdąży paszportu odebrać z urzędu wojewódzkiego, ten punkt też będzie służył do tego, aby szybko dostać paszport tymczasowy, odbyć podróż lotniczą i potem w spokoju odebrać paszport z urzędu" - wskazał wiceminister. Szybki paszport tymczasowy wyrobi też osoba, która ma dokument ważny np. jeszcze tylko tydzień i uniemożliwia jej to wyjazd.

Grodecki zwrócił uwagę, że to paszport tymczasowy, nie biometryczny, więc może być ważny maksymalnie rok. "Może być ważny przez miesiąc, przez dwa, czy przez trzy – na miejscu będziemy oceniali, jaka będzie jego ważność. Będziemy brali oczywiście pod uwagę przepisy kraju przyjmującego, ale także i czas podróży zagranicznej" – tłumaczył.

Prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera przypomniał, że niedaleko punktu MSWIA otwarty jest też punkt wydawania kart EKUZ zaświadczających o ubezpieczeniu zdrowotnym. "Dziś otwieramy „urząd paszportowy” - jeśli mogę tak powiedzieć - co też jest niezwykle ważne" - powiedział.

Według prezesa PPL brak ważnego paszportu to często spotykany problem. W zeszłym roku - jak mówił - Lotnisko Chopina odnotowało kilkaset takich przypadków, a nie dowiaduje się o wszystkich.

Powierzchnię na organizację punktu PPL udostępniło ministerstwu bezpłatnie, więc opłaty funkcjonowania punktu będą obejmować prąd, internet czy wynagrodzenia pracowników. Koszt samego przygotowania punktu i zakupu sprzętu to ok. 150 tys. zł.

Gdzie na Lotnisku Chopina w Warszawie znajduje się punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych?

Punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych będzie działał od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-20. Mieści się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej Terminalu A Lotniska Chopina w Warszawie.