Nowość na Lotnisku Chopina w Warszawie. To ogromne ułatwienie dla wielu pasażerów

Punkt obsługi klienta NFZ na Lotnisku Chopina w Warszawie

Punkt obsługi klienta NFZ mieści się w hali odlotów, w górnej części, niedaleko wejścia C, przy strefie kontroli bezpieczeństwa. Stoisko jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

"Mamy przedświąteczny prezent dla naszych pasażerów. Staramy się na lotnisku Chopina dostosować do ich potrzeb. Oczywiście lotnisko ma kilka funkcji, poza oczywistą - jest to przejście graniczne, gdzie funkcjonują różnego rodzaju służby, jest to też część komercyjna, można robić zakupy, coś zjeść, ale dla naszych pasażerów bardzo ważne jest to, żeby również mogli załatwić różne sprawy związane z podróżą" - wskazał w środę (21 grudnia) na konferencji prasowej prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) Stanisław Wojtera.

Na lotnisku wyrobisz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i nie tylko

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak wyjaśnił, że w punkcie można bezpłatnie i w ciągu kilku minut otrzymać m.in. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wystarczy wypełnić krótki formularz, następnie karta jest drukowana i wydawana od razu na miejscu.

"To jest karta, która umożliwia nam korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. (...) Zachęcam do tego, by korzystając z chwili czasu na lotnisku zajrzeć do nas, wyrobić kartę EKUZ, ale także usłyszeć o profilaktyce, o ofercie NFZ związanej z tym, żebyśmy jak najrzadziej korzystali z pomocy" - powiedział Filip Nowak.

Oprócz wydania karty EKUZ, doradcy NFZ m.in. potwierdzą profil zaufany, czyli elektroniczną tożsamość, która umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, pomogą w wypełnieniu ankiety w programie Profilaktyka 40 plus, doradzą też w zakresie dobrania odpowiedniej diety.

"Myślę, że nie będziecie się państwo nudzić przychodząc do naszego stoiska Narodowego Funduszu Zdrowia" - podkreślił prezes NFZ.

Czym jest karta EKUZ?

W grudniu ze stołecznego portu codziennie korzysta około 40 tys. pasażerów. W okresie ferii jest to o kilkanaście tysięcy osób więcej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) i w Wielkiej Brytanii. W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą.

Podróżujący, który ma EKUZ, skorzysta z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego wyjeżdża.

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do 18. roku życia.

EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat - w przypadku kobiet lub 65 lat - w przypadku mężczyzn, będzie ważna 20 lat.

W tym roku NFZ wydał łącznie blisko 2,5 mln kart EKUZ. Najchętniej występują po nie mieszkańcy Mazowsza - ponad 350 tys. wydanych kart w 2022 r. Wyrobienie karty jest bezpłatne.