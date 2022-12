Warszawa wprowadza nowe logo w czasie kryzysu. Kosztowało fortunę

Nowa syrenka w logo Warszawy

Warszawa ma nowy system identyfikacji wizualnej. "Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie zmieniające znak promocyjny m.st. Warszawy. Nowa Syrena jest poważniejsza i ma profil Marii Skłodowskiej-Curie" - przekazał w środę, 21 grudnia, stołeczny ratusz.

Nowym znakiem promocyjnym jest uproszczony herb stolicy. Logo zaprojektowane zostało zgodnie ze współczesnymi trendami projektowania graficznego, a punktem wyjścia do jego stworzenia było nawiązanie do historii i tradycji miasta.

- Bazowaliśmy na rozwiązaniu, które w naturalny sposób wpisze się w identyfikację miasta. Nie chcieliśmy tworzyć nowych, abstrakcyjnych form, do których warszawiacy musieliby przyzwyczajać się od nowa. Zależy nam, aby komunikacja wizualna m.st. Warszawy była dla wszystkich odbiorców czytelna i spójna - wyjaśnia Katarzyna Sokołowska, dyrektorka Biura Marketingu Miasta.

Jak udało nam się ustalić, łączny koszt umowy na zaprojektowanie nowego znaku to 150 060,00 zł brutto. "Dla porównania koszt poprzedniego systemu identyfikacji wizualnej poprzedni system - ze znakiem "Zakochaj się w Warszawie", zaprojektowany przez firmę BNA, kosztował w 2004 roku 195 000 zł brutto" - przekazał ratusz.

Nowy znak w miejskiej przestrzeni

Ratusz zapewnia, że oszczędność i ekologia to dwie podstawowe zasady, które przyświecają miastu przy wprowadzaniu nowego systemu identyfikacji wizualnej. Nie planuje więc drogich kampanii ani dodatkowych kosztów związanych ze zmianą. Na razie nowy znak widnieje np. na stronie internetowej miasta.

"Stare oznakowanie będzie sukcesywnie zastępowane nowym. Nowopowstające materiały informacyjne i promocyjne będziemy tworzyć w oparciu o nowe zasady. Także strony internetowe czy aplikacje będą dostosowywane do systemu. Wyprodukowane do tej pory materiały promocyjne tj. gadżety czy ulotki informacyjne będą w użyciu do czasu, aż nie zostaną w pełni wykorzystane albo ulegną zniszczeniu wskutek użytkowania (np. namioty promocyjne rozstawiane w trakcie imprez plenerowych). W przestrzeni miasta jest wiele miejsc i obiektów, na których znajduje się znak "Zakochaj się w Warszawie". W tych miejscach nowe oznakowanie pojawi się przy okazji np. planowanych remontów" - wyjaśnił ratusz.

Dlaczego zmieniło się logo Warszawy?

Kolorowy znak "Zakochaj się w Warszawie" towarzyszył działaniom promocyjnym stolicy od 2004 roku i przez ten czas zyskał grono swoich zwolenników. Dlaczego został zmieniony? Jak wyjaśnił ratusz, o konieczności wprowadzeniu zmian zdecydowało kilka czynników. "Przede wszystkim przestał on odpowiadać na aktualne potrzeby komunikacyjne miasta stołecznego Warszawy. Nie sposób mówić o tematach trudnych, takich jak pandemia czy wojna, jednocześnie oznaczając je kolorowym znakiem z radosnym hasłem. Przez ostatnie lata zmieniły się trendy graficzne, a znak stolicy stał się nieatrakcyjny i nienowoczesny. Jego słabą stroną była także mała czytelność" - przekazał ratusz.