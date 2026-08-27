Nowa atrakcja Warszawy nie przetrwała miesiąca. Fontanna na Złotej wyłączona z użytku

Problemy ulicy Złotej chwilę po starcie

Ulica Złota była w stolicy prawdziwym hitem tych wakacji. W trakcie oficjalnej inauguracji na początku sierpnia władze Warszawy zaprezentowały fragment ulicy w centrum miasta w nowej odsłonie - Złota stała się zielonym deptakiem obfitującym w atrakcje, który z złożenia miał przyciągać tłumy mieszkańców i turystów. I - tego inwestycji odmówić nie sposób - przyciąga, o czym świadczą pierwsze tygodnie jej użytkowania, kiedy miejsce to naprawdę tętniło życie, a sieci społecznościowe zalały się prawdziwym potokiem zdjęć z tej lokalizacji.

Niestety nie minął nawet miesiąc od inauguracji Złotej w nowej odsłonie (rewitalizacja tej ulicy jest częścią sztandarowego projektu ekipy Rafała Trzaskowskiego w stołecznym ratuszu, czyli Nowego Centrum Warszawy) a już pojawiły się z nią pierwsze problemy.

W tym tygodniu oczom zaskoczonych przechodniów pojawiły się barierki otaczające jedną z głównych atrakcji Złotej, czyli kamienną fontannę „z mgiełką”. Okazuje się, że w tym miejscu potrzebne były dodatkowe prace. Co się stało?

13

Fontanna "z mgiełką" do remontu

Okazuje się, że problemem jest trawnik wokół fontanny, a konkretnie ich stan związany z użytkowaniem przez tysiące dzieci każdego dnia. Wydeptana trawa nie wygląda atrakcyjnie, a po opadach zalega tam błoto. Jak podaje ZDM w jednym z komunikatów: "To oczywiste, że przy takim natężeniu trawniki mogą nie wyglądać cały czas idealnie. To tak jakby na murawie stadionu Legii codziennie rozgrywano mecz od rana do wieczora".

Odpowiedzialni za inwestycję podjęli decyzję o działaniu i czasowo wyłączyli fontannę na Złotej z użytku.

- Prace na Złotej polegają, w uproszeniu, na utworzeniu w jej bezpośrednim sąsiedztwie, pod warstwą trawy, dodatkowej warstwy drobnych kamyczków, co ułatwi odpływ wody do kanalików odpływowych, bo jak tam się bawią dzieciaki, a w upalne dni w zasadzie bawią się stale, to ta woda jest rozchlapywana na trawę - tłumaczy Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Prace wykonuje Skanska, której pracownicy są wciąż na miejscu, bo cała inwestycja polegająca na przebudowie kwartału jeszcze nie jest skończona (okolice Sienkiewicza i Moniuszki zostaną otwarte jesienią). Koszty dodatkowych prac na Złotej czyli w tym przypadku - trawę, kruszywo - będą rozliczane powykonawczo w ramach obowiązującego kontraktu.

Prace mają potrwać do piątku, 28 sierpnia.