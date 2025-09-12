Nowa trasa rowerowa do Warszawy. Aż sześć gmin i 22 kilometry

Historyczne porozumienie sześciu gmin

20 marca 2025 roku w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) podpisano przełomowe porozumienie. Jego celem jest opracowanie szczegółowej koncepcji budowy tras rowerowych wzdłuż torów WKD. Sygnatariuszami są samorządy Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Michałowic. Liderem projektu jest Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Inicjatywę wspierają Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Piotr Kandyba oraz radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Dorota Stalińska i Grzegorz Benedykciński.

22 kilometry trasy rowerowej do Warszawy

Projekt zakłada stworzenie 22-kilometrowej trasy rowerowej. Ma ona połączyć istniejące odcinki i wyznaczyć nowe ścieżki. Celem jest stworzenie spójnej sieci rowerowej na terenie wszystkich sześciu gmin.

Opracowanie koncepcji ma określić możliwości realizacji inwestycji i stanowić podstawę do dalszych prac projektowych i budowlanych. Strony zdecydowały się na wspólną realizację prac koncepcyjnych ze względu na ponadlokalny charakter przedsięwzięcia.

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD ma na celu:

promocję aktywnego trybu życia,

zmniejszenie ruchu samochodowego,

ograniczenie emisji spalin,

poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Warszawska Kolej Dojazdowa będzie aktywnie uczestniczyć w procesie inwestycyjnym. Spółka zobowiązała się do konsultacji i opiniowania proponowanych rozwiązań. Będzie wnosić zastrzeżenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i uwzględnić specyfikę terenu kolejowego. WKD zapewni wkład merytoryczny na etapach formułowania koncepcji, projektowania i udzielania zamówień.

Grodzisk Mazowiecki ogłosił przetarg

W sierpniu Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy nowej trasy rowerowej. Projekt obejmie asfaltową drogę dla rowerów lub pieszo–rowerową, z uwzględnieniem odwodnienia, przepraw przez cieki wodne i kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zaplanowano oświetlenie na skrzyżowaniach oraz inwentaryzację zieleni i obiektów kolidujących z trasą. Dokumentacja ma także uwzględniać bliskość linii kolejowej. Oferty można było składać do 10 września, a projekt ma być gotowy do 30 czerwca 2026 roku.