Nowe informacje o szczepieniach przeciwko Covid-19! Jest komunikat władz

Polska kupiła nowe szczepionki przeciwko koronawirusowi. Dostawy ruszają 15 października

Około 64 proc. Polaków przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi według danych na 2023 roku - wynika z ogólnoświatowych badań City University w Nowym Jorku. Węższa grupa ludności przyjęła o wiele więcej dawek, decydując się na zaszczepienie preparatami sporządzanymi z myślą o kolejnych wariantach Covid-19. Tymczasem powstają kolejne szczepionki, a ich dostawy są planowane także do Polski. Polskie Ministerstwo Zdrowia podało nowe informacje na temat szczepionek na koronawirusa. Do naszego kraju od 15 października trafią pierwsze dostawy nowej wersji preparatów, wyprodukowanych z myślą o tak zwanym podwariancie JN.1 Covid-19. Resort nie podał żadnych informacji o tym, by przyjmowanie szczepionek było dla Polaków obowiązkowe. Zaszczepią się tylko chętni posiadający skierowanie.

Szczyt zakażeń Covid-19 ma przypaść na drugą połowę października

Przetargi zostały ogłoszone na zakup 1 mln 54 tys. dawek. "Szczepienia ruszą, jak tylko szczepionki będą dostępne w Polsce" – podał resort. Preparat będzie można przyjmować w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i w aptekach. Jak ujawniła w TVP Info minister zdrowia Izabela Leszczyna, resort chce kupić szczepionki m.in. z Łotwy. "Finalizujemy te rozmowy. Myślę, że na początku października szczepionki z Łotwy będą" – powiedziała w poniedziałek minister. Tymczasem jak podaje PAP, obecnie dominują podwarianty omikronu – JN.1 i KP.3. W ciągu ostatniej doby (2-3 października) odnotowano 1251 nowych zakażeń koronawirusem, a szczyt zachorowań ma przypaść na drugą połowę października. Dziś już jednak informacje na ten temat nie znajdują się na pierwszych stronach gazet i nic nie słychać o tym, byśmy mieli wrócić do obostrzeń, zamykania lasów i maseczek.

