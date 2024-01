Nowa odmiana koronawirusa w Chinach. "100 procent śmiertelności, straszne objawy"

Chińscy naukowcy eksperymentują z bardzo groźną odmianą koronawirusa GX_P2V. U zmodyfikowanych genetycznie myszy stuprocentowa śmiertelność

Czy to możliwe, by pandemia koronawirusa wróciła z siłą, o jakiej nam się dotąd nie śniło? Teoretycznie niestety tak. Wynika to z niepokojących wyników badań chińskich naukowców. Artykuł na ten temat został opublikowany na bioRxiv, portalu udostępniającym teksty naukowe przed ich oficjalną publikacją w czasopismach i będącym głównym źródłem rozpowszechniania badań nad COVID-19. Pod artykułem podpisał się zespół w składzie: Lai Wei, Shuiqing Liu, Shanshan Lu, Shengdong Luo, Xiaoping An, Huahao Fan, Weiwei Chen, Erguang Li, Yigang Tong, Lihua Song. Naukowcy eksperymentowali na modyfikowanych genetycznie myszach i koronawirusach pochodzących od łuskowców, afrykańskich ssaków podatnych na infekcje wirusowe. Efekty? Śmiertelność wśród czterech myszy zainfekowanych odmianą korowirusa zwaną GX_P2V po ośmiu dniach wyniosła 100 procent, a wcześniej ich oczy stały się białe. Wirus rozprzestrzenił się na mózg, oczy i płuca.

"Może powodować 100 proc. śmiertelność u myszy hACE2, co sugeruje ryzyko przeniesienia się GX_P2V na ludzi"

"Koronawirus łuskowców powiązany z SARS-CoV-2 GX_P2V może powodować 100-procentową śmiertelność u myszy transgenicznych ACE2, co można potencjalnie przypisać efektowi późnego stadium infekcji mózgu. To zwraca uwagę na ryzyko przeniesienia wirusa GX_P2V na ludzi i zapewnia unikalny model zrozumienia patogennych mechanizmów wirusów związanych z SARS-CoV-2" - głosi podsumowanie tekstu. Jak dodaje brytyjski "Daily Star", badana odmiana koronawirusa nie istnieje w naturze i została stworzona w laboratorium pod kontrolą chińskiej armii. "Według naszej najlepszej wiedzy jest to pierwszy raport pokazujący, że koronawirus łuskowca powiązany z SARS-CoV-2 może powodować 100 proc. śmiertelność u myszy hACE2, co sugeruje ryzyko przeniesienia się GX_P2V na ludzi". Myszy transgeniczne K18-hACE2 posiadają ludzki receptor używany przez koronawirusa w celu uzyskania dostępu do komórek.

Sonda Czy obostrzenia wprowadzone podczas pandemii były słuszne? Tak Nie Niektóre

Lethal Infection of Human ACE2-Transgenic Mice Caused by SARS-CoV-2-related Pangolin Coronavirus GX_P2V(short_3UTR) https://t.co/1Ei6nJohWI #biorxiv_micrbio— bioRxiv Microbiology (@biorxiv_micrbio) January 5, 2024

China admits to experimenting with 'very dangerous' Covid virus '100% fatal to mice'https://t.co/4tqChfcvrd pic.twitter.com/ZqjXMUTpP2— Daily Star (@dailystar) January 11, 2024

QUIZ. Sobotnia ortografia. Jaki spójnik tu postawisz? Błyśnij wiedzą niczym Miodek i Bralczyk Pytanie 1 z 10 Która odpowiedź jest poprawna? Lewandowski i Milik Lewandowski oraz Milik Obie są poprawne, ale w tym kontekście zdecydowanie lepiej brzmi odpowiedź A Dalej