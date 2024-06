Nowe fotoradary w Polsce. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada zakup kolejnych urządzeń

Fotoradary to nowoczesne urządzenia, które stosunkowo często można spotkać na drogach w Polsce. Ich zadanie jest dobrze znane wszystkim kierowcom, bowiem rejestrują ewentualne przekroczenia prędkości. Choć na polskich drogach fotoradarów nie brakuje, Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił, że w 2024 roku najprawdopodobniej pojawi się 128 nowych urządzeń do rejestracji wykroczeń. Będą to między innymi urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, punktowe fotoradary oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle.

Co ciekawe, w niektórych miejscach na świecie można spotkać już fotoradary wspomagane AI. Co potrafią tak nowoczesne urządzenia i gdzie się znajdują? Czy polscy kierowcy mają się czego bać? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Fotoradary z AI zmorą kierowców. Można je spotkać na tych drogach

Choć dla niektórych może brzmieć to niezbyt realnie, to faktycznie fotoradary wspomagane sztuczną inteligencją (AI) są już na świecie. Polscy kierowcy mogą jeszcze odetchnąć z ulgą, bowiem na ten moment nie pojawiły się one na naszych drogach, lecz z pewnością w końcu nadejdzie taki moment.

Aktualnie fotoradary AI można spotkać między innymi w Wielkiej Brytanii na drodze A23 w Lambeth oraz na drodze A30 w pobliżu Launceston w Kornwalii. Nowoczesne urządzenia potrafią monitorować wiele pasów ruchu jednocześnie i - co ciekawe - nie rejestrują tylko prędkości, ale również są w stanie sprawdzić, czy kierowca ma zapięte pasy oraz czy korzysta z telefonu.