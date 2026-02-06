Nowy, bardzo groźny wirus wśród kotów w Warszawie. "Potwierdzone zgony"

Wirus atakuje warszawskie koty

"Na podstawie zgłoszeń i dokumentacji medycznej mamy uzasadnione podejrzenie, że w Warszawie trwa ognisko VS-FCV – układowej postaci kaliciwirozy o wysokiej śmiertelności" - podaje na swoim profilu w mediach społecznościowych Fundacja Surowe Kotki i Psy. Aktywiści fundacji przekazują, że od jakiegoś czasu zgłaszają się do nich opiekunowie kotów z Warszawy z przypadkami o identycznym przebiegu klinicznym.

VS-FCV to poważna choroba układowa atakująca naczynia krwionośne w wielu narządach jednocześnie, prowadząca do niewydolności wielonarządowej. Śmiertelność w opisanych w literaturze ogniskach wynosi od 30 do nawet 86%. Co istotne, szczepienie przeciwko FCV nie zapewnia kotom pełnej ochrony przed VS-FCV.

Jakie objawy daje VS-FCV?

Objawy choroby pojawiają się zazwyczaj 1–5 dni po kontakcie ze źródłem zakażenia, którym może być np. klinika weterynaryjna, schronisko, czy hotel dla kotów.

Najczęstsze objawy zakażenia to:

gorączka powyżej 39,5°C

apatia

obrzęk podskórny kończyn i/lub pyska

zmiany skórne w postaci owrzodzeń, strupów, wyłysień i opóźnionego gojenia ran

żółtaczka widoczna jako zażółcenie dziąseł, białek oczu lub skóry uszu

owrzodzenia jamy ustnej na języku, podniebieniu i dziąsłach

wymioty,

biegunka

Co istotne, koty dorosłe chorują ciężej niż kocięta.

Co robić, gdy podejrzewamy, że nasz kot jest chory?

Jeśli kot przebywał w ciągu ostatnich 14 dni w klinice weterynaryjnej, schronisku, hotelu dla kotów lub miał kontakt z obcymi kotami w Warszawie, należy obserwować go pod kątem wymienionych objawów. W przypadku wystąpienia gorączki, apatii, braku apetytu, obrzęku łap lub pyszczka, żółtaczki lub owrzodzeń należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza weterynarii.

Chory kot powinien być izolowany od innych kotów w gospodarstwie domowym. Wszystkie przedmioty, z którymi kot miał kontakt (miski, kuweta, legowisko, transporter, podłogi), należy zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu z czasem kontaktu minimum 10 minut - zaznacza fundacja Surowe Kotki i Psy apelując do właścicieli kotów, u których stwierdzono opisane objawy o kontakt z nią.

Tu trafiły psy uratowane ze schroniska w Sobolewie. Byliśmy na miejscu:

5

Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Wolę PSY i KOTY! Mnie nie stać nawet na psa! - Komentery