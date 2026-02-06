Wyłączenia awaryjne w Warszawie. Gdzie nie ma wody?

Maria Hędrzak
2026-02-06 9:12

W tegorocznym sezonie zimowym w Warszawie dochodzi do rosnącej liczby awarii wodociągowych. Do tego dochodzą oczywiście wyłączenia planowane, które również wpływają na komfort życia mieszkańców. Gdzie w piątek, 6 lutego występują podobne problemy i kiedy się zakończą?

Wyłączenia awaryjne i planowane wody w Warszawie (6.02.2026)

Jak wynika z informacji udostępnionych mieszkańcom na stronie internetowej Wodociągów Warszawskich, 6 lutego (stan na godz. 8:00) wyłączeń planowanych należy spodziewać się w dwóch lokalizacjach. Chodzi o ul. Wiązaną (Wawer; numery: 38, 38A, 42A, 46A, 46B, 46C, 46, 47E, 47F, 47DA, 47D, 47CA, 47C, 47B, 47AA, 47A, 47, 50, 51, 51A, 53, 53A, 54A, 56/1, 57, 58, 59E, 59C, 59P, 59N, 59M, 59M, 59L, 59K, 59J, 59H, 59G, 59F, 59EH, 59EG, 59EF, 59ED, 59EC, 59EB, 59EA, 59D, 60, 63A, 65, 67, 75; godz. 8:00-12:00) oraz przy ul. Buńczuk (Włochy; numery: 7A, 9; godz. 7:30-11:00).

Zdecydowanie dłuższa okazuje się lista miejsc z wyłączeniami awaryjnymi:

  • Bemowo: ul. Księcia Bolesława 5D (5 lutego, godz. 19:30 - 6 lutego, godz. 15:00),
  • Mokotów: ul. Postępu 9, 11, 12E, 12D, 12C, 12B, 12, 14A, 14 (godz. 00:30-15:00; beczkowóz: ul. Postępu 12B),
  • Ochota: ul. Grójecka 18/20 (5 lutego, godz. 11:20 - 6 lutego, godz. 15:00),
  • Targówek: ul. Matki Teresy z Kalkuty - wyłączenie: Chodecka 1C, Chodecka 1D (od godz. 7:15); ul. Mroźna 24, 26A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39A, 41, 43, Sucha 2A (od godz. 7:30),
  • Ursynów: ul. Rysy 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Puławska 320 (5 lutego, godz. 19:30 - 6 lutego, godz. 15:00; beczkowóz: ul. Rysy 9),
  • Wesoła: ul. Podleśna 42, 42A, 46A, 46B, 46C, 48A, 48B, 48C, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61A, 61B, 61C, 63A, 63B, 63C, 65A, 65B, 65C, 67A, 67B, 67C, 69A, 69B, 69C, 71A, 71B, 71C, 73A, 73B, 73C, 75A, 75B, 75C (5 lutego, godz. 20:30 - 6 lutego, godz. 7:00 - stan na godz. 8:30: wciąż w toku),
  • Wola: ul. Andrychowska 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Erazma Ciołka 26, 29A, 29/31, 33; Newelska 5, 7 (5 lutego, godz. 21:00 - 6 lutego, godz. 15:00; beczkowóz: ul. Andrychowska przy Kleckiej).

