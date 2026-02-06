Wyłączenia awaryjne w Warszawie. Gdzie nie ma wody?

Maria Hędrzak 9:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W tegorocznym sezonie zimowym w Warszawie dochodzi do rosnącej liczby awarii wodociągowych. Do tego dochodzą oczywiście wyłączenia planowane, które również wpływają na komfort życia mieszkańców. Gdzie w piątek, 6 lutego występują podobne problemy i kiedy się zakończą?

i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS