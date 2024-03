Nowy buspas w Warszawie. Drogowcy wybudują dodatkową jezdnię! Pasażerowie czekali na to od lat

Nowy buspas w Warszawie. Pasażerowie czekali na niego od lat

Nowy buspas zostanie wybudowany w ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego. To niezwykle ważne arterie łączące Białołękę z centrum Warszawy. Zmiany były zapowiadane od miesięcy, ale dopiero w miniony czwartek (14 marca) Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyznała dodatkowe środki dla Zarządu Dróg Miejskich na inwestycje komunikacyjne.

Nowy buspas powstanie na jezdni w stronę Bródna od przystanku CH Targówek 03 do ul. Kondratowicza. W drugim kierunku zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborskiej i zakończy na wysokości przystanku „CH Targówek 03”. Na odcinkach z jednym pasem ruchu jezdnia zostanie poszerzona. Dzięki wybudowaniu nowego buspasa znacznie skróci się czas dojazdu autobusów do stacji linii metra M2, co pozwoli pasażerom na dogodniejsze przesiadki. ZDM ogłosił już przetarg na budowę, a oferty można składać do 3 kwietnia. Inwestycja będzie finansowana wspólnie przez samorząd i inwestora prywatnego – firmę Atrium, właściciela pobliskiego centrum handlowego. Wykonawca na wykonanie zadania będzie miał 160 dni. W tym 120 dni przewidziane jest na zasadniczą część robót, zaś pozostałe 40 dni na prace wykończeniowe poza jezdnią - poinformowali drogowcy.

Prawie 70 km buspasów w Warszawie i 1 mld pasażerów

Jak informuje ZDM, w Warszawie buspasów jest już ponad 68,5 km. Jednym z najnowszych jest ten na ul. Modlińskiej (mnie więcej 7-kilometrowy odcinek między ulicami Aluzyjną a Elektronową). Rozwój infrastruktury drogowej pod kątem komunikacji publicznej to dziś priorytet. Według Barometru Warszawskiego (jesień 2023) jest to najczęściej wybierany środek transportu w Warszawie – stawia na niego ponad połowa ankietowanych. Ponadto w 2023 roku liczba przejazdów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej sięgnęła niemal 1 miliarda.

Przy budowie buspasa na ulicach Głębockiej i św. Wincentego nie zabraknie także udogodnień dla innych uczestników ruchu. Będzie osobny pas do skrętu w prawo w ul. Malborską i wydłużony prawoskręt na drogę dojazdową do centrum handlowego Atrium Targówek. Piesi zyskają azyl na przejściu po południowej skrzyżowania ul. św. Wincentego z ulicami Malborską i Przy Grodzisku. Rowerzyści natomiast przedłużoną drogę oraz przejazd po południowej stronie ronda na wysokości wspomnianego centrum, co zapewni ciągłość trasy rowerowej między Bródnem a Białołęką - zapowiedzieli drogowcy.