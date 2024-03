Tak się wożą polscy biskupi! Fury hierarchów zjechały do Warszawy

ZDM Warszawa: Puławska zostanie zwężona. Powstaną nowe drogi dla rowerów

Warszawscy radni zdecydowali w czwartek o wpisaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków na projekt przebudowy ulicy Puławskiej na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej. Kluczowa ulica w stolicy ma zostać zwężona, ale stać się tym samym bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów. To właśnie cykliści od wielu lat zabiegali o przebudowę Puławskiej, która jest dla nich utrapieniem.

Jak przekonuje ZDM, obecny wygląd ulicy Puławskiej – trzypasmowa jezdnia, wąskie chodniki zajęte przez parkujące samochody – to efekt przebudowy przeprowadzonej jeszcze w latach 90. Od tego czasu minęło prawie 30 lat i potrzeba zmian jest oczywista. – Piesi będą mieli do dyspozycji szerszy, wygodny chodnik, a rowerzyści bezpieczną drogę dla rowerów, oddzieloną zarówno od samochodów jak i od pieszych. Puławska musi być wygodna – również dla pasażerów komunikacji miejskiej. Równocześnie możliwa będzie obsługa lokali usługowych, oczywiście nie zapominamy też o zieleni ulicznej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Przebudowa ul. Puławskiej w Warszawie. Co się zmieni?

Zdaniem stołecznych drogowców niezbędna jest kompleksowa przebudowa ul. Puławskiej, która zmieni charakter tej ulicy. Ma ona zostać urządzona na nowo - wstępnym założeniem jest likwidacja jednego z trzech pasów ruchu na jezdni. - Taka zmiana pozwoli na na wyznaczenie minimum 3-metrowego chodnika z większą ilością zieleni niż obecnie. Miejsce na odseparowaną od chodnika drogę dla rowerów znalazłoby się tam, gdzie dziś są latarnie, sygnalizatory studzienki odwadniające jezdnię, które trzeba będzie przesunąć. Zmiana układu drogowego i przeprowadzenie ruchu rowerowego przez kolejne skrzyżowania – Dolna, Dąbrowskiego, Madalińskiego, Narbutta – oznacza oczywiście przebudowę sygnalizacji - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Informacja podana przez ZDM wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Oburzeni są przede wszystkim kierowcy samochodów, którzy podkreślają, że to kolejna zwężana ulica w Warszawie.

- Na Puławskiej są 3 pasy w jedną stronę, dzięki czemu jest szeroko i bezpiecznie, a rowerzyści mogą już dziś korzystać z jezdni, mają wybór, a nie nakaz. Droga jest więc dla wszystkich, a nie dla małej sezonowej grupy około 3% uczestników ruchu - napisała inicjatywa Stopkorkom.

- Czemu nie słuchacie mieszkańców którzy w większości są przeciwni - pyta jeden z mieszkańców.

- Oczywiście to wszystko kosztem kierowców. Mam nadzieje, że kierowcy wam za to odpowiednio podziękują, a przez to cały ZDM po wyborach 7. kwietnia będzie szukało sobie nowych miejsc pracy - najlepiej jak najdalej od stolicy... - napisał kolejny kierowca.

Z zapowiadanych zmian zadowoleni są jednak rowerzyści i piesi.

- Wspaniale! Gratulacje! Dzięki temu będzie też bezpieczniej. Dziękuję też wszystkim, którzy latami o to się upominali! Presja ma sens - napisał Łukasz.

Przebudowa ul. Puławskiej może ruszyć w 2026 r. - po zakończeniu przebudowy ul. Rakowieckiej, na której powstanie nowa trasa tramwajowa. Na razie stołeczni radni zarezerwowali 800 tys. zł na projekt zmian, który powinien być gotowy w przyszłym roku.