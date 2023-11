Mniej dla kierowców, więcej dla rowerzystów

- Wykonawca zakończył już prace. Z trzeciego pasa mamy pas zieleni, tam gdzie stały samochody mamy drogę dla rowerów, a auta parkują na trzecim pasie, tam gdzie rośnie też nowa zieleń. Posadziliśmy ponad 60 drzew. Skończyliśmy tydzień przed ustalonym terminem – mówił w poniedziałek o przebudowie ul. Marszałkowskiej dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski. Zapytany przez „Super Express” o zmniejszenie ilości miejsc parkingowych przyznał, że łącznie na Marszałkowskiej i Placu Bankowym zniknęło ich kilkanaście. - Rozmawiamy o jeszcze dwóch obszarach na Placu Bankowym, by wprowadzić tam dodatkową zieleń – dodał dyrektor.

Drogowcy biorą się za ul. Andersa

To nie koniec zmian. ZDM bierze się za kolejne ulice w kierunku Żoliborza… - Nie jest to nasze ostatnie słowo. Projekt w tym ciągu składa się z trzech kolejnych odcinków. Ten, na który właśnie ogłosiliśmy przetarg to budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Andersa – stwierdził Łukasz Puchalski. - Na pierwszy rzut wzięliśmy odcinek między Dworcem Gdańskim a ul. Nowolipki. Jest najbardziej skomplikowany i kosztowny. Mamy cztery sygnalizacje w zasadzie do budowy od nowa – tłumaczył dyrektor ZDM.

Drogowcy chcą wzdłuż ul. Andersa standardowo posadzić więcej zieleni „rozpłytowując” część chodników, wymienić sieć elektryczną i odwodnienie. Nie zdradzają na razie czy zmienią układ drogowy i czy ubędzie miejsc parkingowych.

Równocześnie trwa również projektowanie ścieżki rowerowej na ul. Mickiewicza, między Dworcem Gdańskim a Placem Wilsona.

