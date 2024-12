Nowy Empik w odświeżonej Cepelii. Znamy datę otwarcia

Warszawa. Nowy Empik w Cepelii

Cepelia w Warszawie zmieniła się nie do poznania. To właśnie tu powstanie nowy Empik. Otwarcie zaplanowano na 13 grudnia. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy mają w sobie pierwiastek masochisty (lub zostawiają kupowanie prezentów na ostatnią chwilę) i przed świętami planują zakupy stacjonarne w ścisłym centrum. Do tej pory do dyspozycji była tylko placówka w Złotych Tarasach, a klienci - pomimo dodatkowych kas i dobrej obsługi - usychali w kolejkach.

Kultowa Cepelia powraca! W pięknym budynku w centrum Warszawy otworzy się Empik

Cepelia zmieniła się nie do poznania

Cepelia zlokalizowana w reprezentacyjnym punkcie Warszawy już nie straszy "plakatozą" i obdrapaną elewacją. Po gruntownym remoncie zyskała nie tylko nowy wygląd, ale i cel - nie będzie słupem reklamowym, a centrum handlu.

"Nowy Pawilon Cepelii w Warszawie zostanie otwarty 13 grudnia. Z zewnątrz podziwiać go możemy już dziś. I nikt nawet nie pomyśli o tym, by go burzyć jako brzydki relikt PRL-u. A przecież jeszcze nie tak dawno temu wymieniany był jako jeden z paskudniejszych obiektów Warszawy. Lekcja jest prosta: obiekty powojenne wcale nie są brzydkie - są po prostu zaniedbane" - komentuje red. Julia Dragović, ekspertka portalu Murator Plus.

