Nowy milioner na Mazowszu. Kilka liczb Lotto przyniosło mu gigantyczną fortunę!

W sobotę (4 października) podczas losowania Lotto, w Polsce wyłoniono dwóch nowych milionerów. Każdy z nich zgarnął imponującą kwotę 8 462 577 złotych. Szczęśliwe liczby, które przyniosły główną nagrodę, to: 10, 12, 29, 37, 39 i 45.

Nie tylko „szóstki” wzbudziły emocje. W tym samym losowaniu padło aż 107 „piątek”, które przyniosły zwycięzcom po 4 481,30 zł.

Losowania Lotto odbywają się regularnie we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22, przyciągając setki tysięcy graczy marzących o wielkiej wygranej.

Również w Lotto Plus gracze nie próżnowali. Tym razem nikt nie trafił „szóstki”, ale aż 72 osoby wygrały po 3 500 zł, trafiając „piątkę”. W tym losowaniu padły liczby: 13, 17, 22, 25, 26 i 48.

Z kolei w Eurojackpot sobotnie losowanie przyniosło liczby 1, 2, 7, 21, 27 oraz 8 i 12. Tym razem nikt nie zdobył głównej nagrody, a kumulacja rośnie. Już we wtorek (7 października) do wygrania będzie aż 150 milionów złotych.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto?

Zagrać w Lotto można na wiele sposobów − wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze − pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus.

Należy wybrać 6 z 49 liczb − wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony. Zdecyduj, czy grasz z Plusem.

Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, zagraj w Lotto z Plusem. W punkcie sprzedaży zgłoś to sprzedawcy lub zaznacz pole na blankiecie. Wybierz opcję gry z Plusem, grając na lotto.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje tylko złotówkę!

Zachowaj kupon wydrukowany przez terminal. Kupon z Twoimi zakładami jest jedynym dowodem udziału w grze oraz podstawą wypłaty wygranej.

Pamiętaj, aby go zachować. W przypadku gry przez Internet, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji zawarcia zakładu w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego Konta Gracza.