Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Czy można spać w lesie? Mało kto o tym wie! Trzeba uważać

Noclegi pośród natury zyskują na popularności, to pewne. Wielu Polaków jednak błędnie myśli, iż w lasach na terenie całego kraju można legalnie nocować. Nic bardziej mylnego! Niestety, ale może to wiązać się z ryzykiem i konsekwencją.

W Polsce biwakowanie jest zabronione na terenach Lasów Państwowych, a za złamanie tego zakazu grozi mandat lub inne sankcje administracyjne. Czasami odpowiednie służby mogą dać upomnienie i poprosić o opuszczenie danego terenu. Dlaczego tak się dzieje?

Okazuje się, iż owa aktywność może być niebezpieczna m.in. ze względu na dzikie zwierzęta, tereny bagienne, strome zbocza czy obszary łowieckie. Dodatkowo nocowanie w niewyznaczonych miejscach może prowadzić do niszczenia cennej roślinności. Takie informacje z pewnością mogą zaskoczyć oraz zasmucić miłośników survivali i przygód, lecz mamy też dobre wiadomości!

Choć mało kto o tym słyszał, okazuje się, iż Lasy Państwowe udostępniają pewne obszary, gdzie nocleg jest legalny i bezpieczny. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Legalny nocleg w lesie. Wystarczy sprawdzić tę mapę

Jeśli marzy ci się nocleg w lesie na terenie Polski, jest to jak najbardziej możliwe. Nie chcąc jednak otrzymać mandatu, pamiętaj, by stosować się do zasad i wybrać odpowiednie miejsce, w którym legalnie spędzisz noc.

1 maja 2021 roku Lasy Państwowe wprowadziły program "Zanocuj w lesie". Dzięki niemu można legalnie biwakować na wybranych obszarach w każdym z nadleśnictw na terenie całego kraju. Spędzenie jednej nocy na wybranym terenie nie musi być zgłaszane, lecz jeśli wyprawa będzie dłuższa niż dwa dni, należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie czaswlas.pl, by uzyskać zgodę.

Jeśli Wasz nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musicie wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie znajdującego się na dole strony formularza oraz przesłanie go na adres mailowy nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi - czytamy na stronie czaswlas.pl.

Mapę z wyznaczonymi terenami znajdziecie na stronie czaswlas.pl.