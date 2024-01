Pijany chciał rozwozić jedzenie! Powstrzymali go taksówkarze

Warszawa. Obywatelskie zatrzymanie pijanego dostawcy jedzenia

Do zdarzenia doszło ok. godz. 19 przy wyjeździe z parkingu na Aleje Jerozolimskie. Kierujący osobówką dostawca jedzenia był pijany! Świadkowie ruszyli, żeby go zatrzymać. Po chwili udało się odebrać mu kluczyki, a na miejsce przyjechał wezwany patrol policji. Funkcjonariusze zbadali schwytanego alkomatem. Urządzenie potwierdziło, że dostawca jechał na podwójnym gazie. Mundurowi zabrali go na komendę. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. Za jazdę po pijaku grozi utrata prawa jazdy, wysoka grzywna i nawet do 3 lat więzienia.

Do podobnego zdarzenia doszło w listopadzie na Targówku. Kompletnie pijany mężczyzna wjechał swoim autem w myjnię samochodową i ścianę budynku. Świadkowie postanowili działać. Zabrali mu kluczyki do auta i zadzwonili na policję. Zatrzymany wydmuchał cztery promile alkoholu. Zdjęcia z akcji zoabczysz TUTAJ.