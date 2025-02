Ochota bez popularnego autobusu. Wielkie zmiany na Grójeckiej. Wiemy, do kiedy potrwają utrudnienia

Utrudnienia na Ochocie w związku z budową metra

Zaczął się kolejny etap utrudnień na drogach na warszawskiej Ochocie w związku z budową tramwaju do Dworca Zachodniego. Kierowcy stracili jeden pas ruchu na Grójeckiej od skrzyżowania z Banacha i Bitwy Warszawskiej. A pasażerowie autobusów stracili popularną linię, którą można było przejechać z Ochoty aż do Wawra.

Zarząd Transportu Miejskiego już wielokrotnie przymierzał się do skrócenia tej trasy (urzędnicy wychodzą z założenia, że im krótsza trasa tym mniejsze ryzyko jazdy niezgodnie z rozkładem), ale mieszkańcy wielokrotnie głośno oponowali i bronili długiej, ale wygodnej linii. Teraz autobus 521 znienacka znika z Ochoty. Dojedzie z Wawra tylko do Dworca Centralnego. ZTM nie zdecydował się wytyczyć dla niego objazdów na trasie do Szczęśliwic, tak jak dla innych linii.

Zmiany w kursowaniu linii autobusowych w Warszawie

Autobusy 154 (w kierunku Zachodniego) i 414 (na Bródno Podgrodzie) z Grójeckiej skręcą w Dickensa, linia 167 ominie w ogóle Grójecką ulicami: Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Al. Jerozolimskimi do al. Prymasa Tysiąclecia. Z kolei autobus 191 skończy trasę na Banacha.

Jak długo będą obowiązywać te zmiany – jeszcze nie wiadomo. Na razie teoretycznie tylko w związku z remontem skrzyżowania, pod którym trzeba przełożyć i zabezpieczyć plątaninę podziemnych instalacji. Kierowcom na Grójeckiej zostaje do dyspozycji jedna jezdnia. Ruch w obu kierunkach od weekendu odbywa się po jezdni, którą kierowcy dotąd jechali do centrum.

Utrudnienia w związku z rozkopami na Grójeckiej mają trwać co najmniej do końca roku. Od marca dotknie to także tramwajów. Przestaną skręcać z Grójeckiej w ul. Banacha, a od czerwca do października nie dojadą aż na Okęcie. Czy po remoncie lubiany autobus 521 wróci na długą trasę?

- Wprowadzone trasy dla autobusów są układem tymczasowym. Nie jest jest jeszcze ustalone, jak będzie w tym rejonie po zakończeniu budowy i uruchomieniu nowego połączenia tramwajowego – informuje Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.