Ogrody Muzyczne kwitną przez cały lipiec. Hołd Pucciniemu w stulecie jego śmierci

W miniony piątek publiczność rozbawiona została przez pianistę Waldemara Malickiego i jego uroczą żonę, wiolonczelistkę Małgorzatę Krzyżanowicz. Popisowo zagrali w duecie szlagier zespołu Skaldowie „Prześliczna wiolonczelistka” (sic!). A potem w rytm II rapsodii węgierskiej Liszta stoczyli „przepychankę” o miejsce przy klawiaturze Steinwaya. Ona błyszczała też urodą i kolekcją pięciu sukienek, on zniewalał dowcipnym komentarzem i muzycznymi pomysłami. Choćby lista polskich walców regionalnych: walc krakowski zagrany został przez Malickiego na motywach hejnału z wieży mariackiej, walc wrocławski – do melodii „Tylko we Lwowie”, zaś walc białostocki do refrenu „Przez twe oczy zielone” Zenka Martyniuka.

Z pewnością nie mniejszy entuzjazm publiczności wzbudzi występ zespołu Tre Voci (Trzy Głosy) w niedzielny wieczór – 21 lipca o godz. 19.00. Trzej tenorzy Voytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj nie starają się naśladować Pavarottiego, Carrerasa i Domingo. Głosami operowymi, jak przystało na śpiewaków, dają widowni piękną układankę muzyki rozrywkowej: z musicali, z filmów, piosenki włoskie, rytmy latynoamerykańskie czy ballady rockowe. Co więcej – oni też zapewniają dawkę humoru zdobywając serca widzów.

W poniedziałek 22 lipca o 18:30 zaprezentowana będzie sfilmowana opera Pucciniego „Madama Butterfly” z Wiednia (1974 r.). Wielkie gwiazdy w dwóch głównych partiach: Mirella Freni jako Cho Cho San i Placido Domingo jako Pinkerton. A dyrygował sam Herbert von Karajan.

We wtorek 23 lipca o 18:30 czeka melomanów projekcja recitalu znakomitego niemieckiego tenora Jonasa Kaufmanna w Weronie (2023 r.) z okazji stulecia tamtejszej plenerowej sceny – Arena di Verona. W programie arie z oper Pucciniego i Verdiego, a także pieśni z operetki i musicalu.

Kolejny koncert na żywo – w środę 24 lipca o 19.00. Dwaj młodzi koreańscy pianiści, bracia Hyuk Lee i Hyo Lee zagrają na dwóch fortepianach transkrypcję IX symfonii Beethovena. Poprzedzą ją cyklem 6 utworów karaibskich australijskiego kompozytora Benjamina.

Ostatnią z oper Giacomo Pucciniego – „Turandot” wysłuchać będzie można w czwartek 25 lipca o 18:30. Nagranie pochodzi sprzed roku, z opery w Paryżu. Partię Kalafa i arcysławną arię „Nessun dorma” wykonał tam Amerykanin Brian Jagde.

Miłośnicy baletu będą mieli swoją ucztę w piątek 26 lipca o 18:30. Powtórzony zostanie film z choreografiami Maurice’a Béjarta w spektaklu przygotowanym - jak „Turandot” – w operze paryskiej. Właśnie ten film uzyskał przed rokiem najwyższe uznanie widzów i nagrodę, tzw. Złotą Konewkę. Spektakl dzieł mistrz choreografii to „Ognisty ptak” z muzyką Igora Strawińskiego, „Pieśni wędrującego czeladnika” Gustava Mahlera, a przede wszystkim najkrótsze i najwspanialsze „Bolero” Maurice’a Ravela. Dzieło opracowane w roku 1961 wykonywane jest przez solistę tańczącego na wielkim okrągłym stole, wokół którego swój taniec wykonuje zespół. Solistą tego bolera na ogół jest mężczyzna. Tym razem partie powierzono kobiecie – Amandine Albisson.

Do kobiety należeć będzie też ostatni akcent festiwalu na dziedzińcu Zamku Królewskiego. W sobotę 27 lipca o godz. 19 koncert arii operowych Giacomo Pucciniego da sopranistka Iwona Sobotka. Śpiewać będzie także w duecie, z hiszpańskim tenorem Davidem Bañosem. A akompaniować im będzie pianista Marek Ruszczyński. Tytuł koncertu „Tribute to Puccini”, bowiem setną rocznicę śmierci wielkiego kompozytora świętuje w tym roku cały muzyczny świat.

Program Ogrodów Muzycznych na stronie: https://www.ogrodymuzyczne.pl/program/

Bilety

a) w internecie na stronie: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/festiwal-ogrody-muzyczne

b) stacjonarnie - w kasie Zamku - na półtorej godziny przed wydarzeniami.