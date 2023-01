i Autor: Adam Burakowski/REPORTER

Pociągi odwołane i opóźnione

Ogromna awaria na kolei! Kiedy skończy się koszmar pasażerów?

Ogromna awaria na kolei, po tym jak pojazd wykonawcy remontu Dworca Zachodniego w Warszawie uszkodził urządzenia sterowania ruchem. Do zdarzenia doszło w piątek, 20 stycznia, ok. godz. 16. Wskutek awarii część pociągów została odwołana, a inne mają opóźnienia do 90 minut. Jak informuje PKP, utrudnienia mogą potrwać do soboty, 21 stycznia, włącznie.