Ogromna kontrabanda przejęta przez policję! Milion papierosów w pudełkach po pizzy

Ogromna ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy została przejęta przez stołecznych policjantów. Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z CBŚP Zarząd Lublin złapali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców stolicy, którzy właśnie wynosili z dostawczaka kartony pełne lewych produktów tytoniowych. Zarekwirowano aż 263 pudła po pizzy, w których mężczyźni schowali kontrabandę. Gdyby trafiły do sprzedaży, naraziłoby to Skarb Państwa na straty sięgające niemal półtora miliona złotych, bo aż 1,4 miliona. Poza papierosami w pudełkach po pizzy znajdowała się także krajanka tytoniowa.

"Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Warszawy w wieku 48 i 51 lat"

"W wyniku realizacji policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Warszawy w wieku 48 i 51 lat oraz zabezpieczyli przeszło milion sztuk nielegalnych papierosów, przechowywanych w kartonowych pudłach oraz ponad 2 kg krajanki tytoniowej. "Lewy" towar magazynowano w budynku mieszkalnym na jednej z prywatnych posesji, a kontrabanda była tam dostarczana zarówno dostawczakiem, jak i samochodem osobowym" - piszą stołeczni policjanci na swojej stronie internetowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Warszawy-Żoliborza.

