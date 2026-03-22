Olbrzymia kolumna zmierza do zakładu w Płocku. Konstrukcja waży ponad pół tysiąca ton

Jakub Chonchera
Jakub Chonchera
Konsultacja: sz
2026-03-22 10:11

W sobotę 21 marca w godzinach wieczornych ruszyła operacja przewiezienia potężnej kolumny koncentracyjnej do płockiego kompleksu petrochemicznego. Ten ogromny element instalacji Orlenu mierzy blisko 90 metrów i waży aż 555 ton.

Rura Orlen

i

Autor: Orlen/ Materiały prasowe
Dokładnie o godzinie 22 w sobotę, 21 marca, z płockiego nabrzeża nad Wisłą wyruszył specjalistyczny konwój. Niezwykle powolny przejazd gigantycznego ładunku poprowadzono ulicami Parową, Szpitalną, Traktową oraz Zglenickiego. Z uwagi na imponujące gabaryty i masę całej konstrukcji, potężna kolumna dotrze na teren nowej inwestycji petrochemicznej koncernu dopiero w niedzielę w godzinach porannych.

Mieszkańcy oraz pasjonaci wielkiej inżynierii mogą bez przeszkód uwieczniać ten niecodzienny widok na zdjęciach i nagraniach. Niezbędne jest jednak bezwzględne podporządkowanie się wytycznym służb ochrony oraz przedstawicieli firmy DSV, która bezpośrednio odpowiada za organizację całego przejazdu. Widzowie muszą przebywać w bezpiecznych lokalizacjach. Podniebne ujęcia z użyciem bezzałogowców są dopuszczalne, o ile operatorzy zachowają zgodność z obowiązującym prawem lotniczym nad obszarem zurbanizowanym. Maszyny te nie mogą w najmniejszym stopniu zakłócać konwoju, a ich operatorzy mają obowiązek błyskawicznie reagować na ewentualne polecenia zabezpieczających trasę pracowników.

