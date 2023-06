Opowieść o nocy świętojańskiej w cyrkowym stylu. Kolejny weekend tematyczny w Julinek Parku

Co czekać będzie na gości Julinka w dniach 24-25 czerwca? Bramę do fascynującego świata sennych zjaw i niesamowitych przygód otworzy spektakl "Cyrkowa opowieść o Nocy Świętego Jana". Podążając za główną bohaterką Anną, wkroczymy do krainy pełnej magii i baśniowych przeżyć, gdzie sen staje się rzeczywistością, a każdy krok skrywa w sobie tajemnicę. Spotkamy nieznane postacie, dziewczęta z wiankami na głowach oraz chłopców w bieli, którzy zaproszą nas do tańca i zabawy przy dźwiękach słowiańskich melodii. Czy Anna obudzi się ze snu nocy letniej? Czy znajdzie świecący kwiat o cudownej mocy? Jak zakończy się ta wyjątkowa noc? Przekonajcie się sami!

Przygotujcie się na spektakularne widowisko pełne tańca, cyrkowych popisów, zapierających dech w piersiach akrobacji oraz żonglerki. Na scenie wystąpią: Anna Wróbel, Sveta Karavasova, Natalia Biegaj, Maciej Pereświet-Sołtan, Antoni Borodziuk, Mateusz Czwojdziński oraz Maciej Czarski. Dodatkowo czekają na Was warsztaty związane z cyrkowymi sztukami, takimi jak hula-hoop, żonglerka czy iluzja. Chcąc jeszcze głębiej zanurzyć się w tradycję Nocy św. Jana, nauczymy się wić wianki, poznamy magiczne moce ziół oraz obrzędy wróżenia z kwiatów i wody.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji – i to nie tylko w najbliższy weekend! Już od 23.06 Julinek Park będzie czynny także w dni powszednie, zapraszając na wakacje pełne zabawy, uśmiechu i mnóstwa przygód. Dołączcie do nas i cieszcie się wspaniałymi chwilami w najbardziej magicznym miejscu na mapie Polski!

Zadanie publiczne pn. Cyrkowa opowieść o Nocy Świętego Jana dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. HARMONOGRAM 24-25 CZERWCA

12:30 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:00 – Warsztaty kreatywne „Noc Kupały” – MAŁA SCENA

14:00 – Spektakl „Cyrkowa opowieść o Nocy Świętego Jana” – DUŻA ARENA

15:30 – Piana party – PARK WODNY

16:00 – Spektakl „Cyrkowa Opowieść o Nocy Świętego Jana” – DUŻA ARENA

17:00 – Warsztaty kreatywne „Noc Kupały” – MAŁA SCENA

17:30 – Fire Show – PLAC ANIMACJI PRZY MAŁEJ SCENIE

Jak zawsze, na gości Julinka czekają wszystkie popularne i uwielbiane atrakcje zapewniające beztroską zabawę i jakościową rozrywkę w samym sercu natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy pełen cyrkowych przeszkód, ścianka wspinaczkowa z siedmioma kolorowymi, tematycznymi panelami, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górską, autodromem oraz karuzelami, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw pełen huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i edukacyjnych zabawek sensorycznych.

Wyjątkową atrakcją, która przyciąga turystów z różnych zakątków Polski, jest Park Wodny pod gołym niebem. Do dyspozycji gości jest m.in. strefa basenowa, z głębokością do 2 metrów, pięć zjeżdżalni o całkowitej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne i 10 armatek wodnych. Park Wodny w Julinku jest również wyposażony w kaskady, fontanny, obrotowe wiaderka i wodne koła, gwarantujące najmłodszym wspaniałą zabawę. Na terenie obiektu znajduje się również tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z minimalną ilością wody, zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością. Komfort kąpieli zapewnia idealnie dobrana temperatura wody wynosząca od 25 do 29 stopni Celsjusza, sprawiając, że każda chwila w Parku Wodnym jest prawdziwą przyjemnością. Dodatkowo dostępna jest strefa relaksu, gdzie na jednym z 2000 leżaków, goście mogą się w pełni odprężyć i cieszyć fantastyczną, wakacyjną atmosferą!

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Przez cały czerwiec w Julinek Parku będzie obowiązywać specjalna oferta do rodzin z dziećmi! Bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić taniej o 50 zł, natomiast bilet obejmujący także park wodny może być tańszy o całe 80 zł! Tej okazji nie można przegapić. Bilety dostępne są online (na stronie internetowej www.julinek.com.pl) oraz w kasie przed wejściem.