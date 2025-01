Orszak Trzech Króli 2025 w Warszawie. Mędrcy, diabły i anioły [PROGRAM, TRASA]

Zgromadzeni ruszą do Stajenki zlokalizowanej na pl. Zamkowym. Po drodze na Krakowskim Przedmieściu obejrzeć będzie można tańce Aniołów i wielbłądów, musztrę Rzymian, taniec Smoka, pokłon pasterzy przygotowany przez „Teatr Biedronka” oraz kulminacyjny pokłon Trzech Królów, którzy wręczą Dzieciątku dary – złoto, kadzidło i mirrę. Następnie warszawiacy z uczestnikami orszaku zatańczą poloneza do kolędy „Bóg się rodzi”. Tym tańcem ok. godz. 13 rozpocznie się kolędowanie, które poprowadzi Joszko Broda z zespołami. Hasło tegorocznego orszaku to słowa kolędy „Kłaniajcie się Królowie!” - Będziemy śpiewać do godz. 20 – zapowiada organizator, Centrum Myśli Jana Pawła II. Ale kolędowanie w hospicjach, domach pomocy społecznej czy domach seniora potrwa jeszcze do 2 lutego.

W tym roku król Europejski przybędzie na platformie przekształconej w warownię rycerską, Król Azjatycki na pojeździe z kadziłem, a Król Afrykański na platformie z figurami słoni i żyraf.