Orszak Trzech Króli przeszedł przez Warszawę. „Niechaj prowadzi nas Gwiazda”

Orszak Trzech Króli 2023 w Warszawie. „Niechaj prowadzi nas Gwiazda”

Jak co roku Orszak Trzech Króli w Warszawie zgromadził tłumy. Punktualnie o godz. 12 na placu Zamkowym wierni odmówili modlitwę Anioł Pański. Po niej orszak wyruszył w drogę Traktem Królewskim do placu Piłsudskiego. Tegorocznym motywem przewodnim była gwiazda. - Uświadamia nam ona, że do Boga można dojść przez wiarę, jak to było w przypadku narodu żydowskiego, bądź za pośrednictwem rozumu, jak pokazują nam mędrcy ze Wschodu, którzy reprezentują pogan - powiedział prezes fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

Za gwiazdą na czele pochodu podążały przedszkolaki przebrane za pastuszków i aniołki, a za nimi trzej mędrcy – Melchior, Kacper i Baltazar. Były też tłumy warszawiaków. Większość przyszła w koronach na głowach i przebraniach

W pochodzie brały też udział żywe zwierzęta – osiołek idący ze świętą rodziną oraz wielbłąd, na którym poruszał się mędrzec z Afryki. - Jak co roku gorąco wszystkich państwa pozdrawiamy. Sprawiają państwo, że mimo styczniowego chłodu na ulicach polskich miejscowości robi się cieplej i pogodniej. Dziękujemy za barwne pochody i za wspaniałe stroje kolędników. Za serce i radość, jakie wkładają państwo we wspólny śpiew - powiedział prezydent Andrzej Duda na nagraniu skierowanym do uczestników orszaków. Na placu Piłsudskiego stanęła stajenka. To tam zatrzymała się święta rodzina. Wkrótce pojawili się też trzej królowie, a wszyscy zgromadzeni zaśpiewali kolędy.

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Zostało ustanowione jeszcze w starożytności. Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza do Betlejem zawitali trzej mędrcy. Prorocy przepowiedzieli im, że w Judei narodził się Mesjasz.